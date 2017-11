Til kommunalvalget fik Borgernes Stemme et nederlag, men efter en uges tænkepause og et møde med sine partifæller, lyder budskabet: Der er behov for en borgerliste. Foto: Lars Skov

Borgernes Stemme faldt, men kæmper videre fra gaden

- Vi har gjort en kæmpe indsats, og det er uretfærdigt, at vi ikke blev valgt ind. Det har mange mennesker sagt til os og skrevet til os, og det vil vi gerne sige tak for. Næsten 700 vælgere har stemt på os, og de fortjener også, at vi fortsætter med at kæmpe for vores mærkesager. Derfor har vi på et godt møde besluttet at reorganisere os - for der er brug for en lokalliste i kommunen, forklarer han.