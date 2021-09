Borgermøde om Humlebæks ømme punkter i bymidten

Bymidten i Humlebæk fungerer på mange områder godt. Men på andre områder er der behov for nytænkning og udvikling, så bymidten bliver klar til fremtidens behov og ønsker. Det skal den kommende strategiske helhedsplan sikre, fastslår Fredensborg Kommune i en invitation til et borgermøde torsdag den 9. september fra klokken 18.00 til 20.30.

- Vi har en dejlig bymidte i Humlebæk, som både det aktive handelsliv og foreningsliv bidrager forbilledligt til. Men vi må også se i øjnene, at der er brug for, at vi tænker nyt, hvis bymidten fremover skal stå sig godt i konkurrencen med de andre byer og samtidig være rammen om et aktivt og trygt byliv. Jeg ser derfor frem til at se og gå i dialog om forslaget til den strategiske helhedsplan, der jo skal være afsættet for bymidtens udvikling mange år frem, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i en pressemeddelelse.