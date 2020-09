Hen over sommeren, hvor Corona-smitten var lav, inviterede direktør Chrisitian Lund til rundvisning på den gamle Menu-grund - det blev en del af borgerinddragelsen, da lokalplanen for næste etape af seniorbofællesskabet var i høring, og det foregik udendørs. Der har også været digitale borgermøder, og erfaringerne herfra trækkes - måske - med ind i de fysiske borgermøder, når verden engang normaliserer sig. Foto: Steffen Slot

Borgerinddragelse kan lykkes med afstand

Fredensborg - 19. september 2020 kl. 15:02 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

167 borgere så med, da borgermødet om Fremtidens Nivå Bymidte blev live-streamet fra et rum på rådhuset.

I samme uge var der 136 tilhørere til borgermødet om udvidelsen af Per Gyrum Skolen, og de kunne lytte og løbende skrive spørgsmål til det panel, der stod for borgermødet.

Nu er den første evaluering lavet efter seks måneder, hvor borgerinddragelsen har forsøgt at tilpasse sig Coronatidens restriktioner - uden at det har givet voldsomme forsinkelser af de store projekter, der er på vej for såvel kommunen som private investorer.

- Vi har haft lidt med lyden, som vi godt kan gøre bedre, og der er også noget med muligheden for at zoome ind, når det digitale borgermøde skal optages. Det arbejder vi med, siger Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Han vurderer overordnet set, at den digitale borgerinddragelse er gået godt. Lavest i seertal scorer borgermødet om boliger på Nyvej i Humlebæk, men det er også et relativt ukompliceret projekt, der ikke involverer særlig mange borgere.

At nå ud til flere Ved Seniorbofællesskabet Kongeparken i Fredensborg er situationen en anden, fordi en kommende randbebyggelse ud mod Kongevejen og Hillerødvejen arkitektonisk vil påvirke byen i mange årtier fremover. Her har der været en rundvisning på selve arealet som en del af borgerinddragelsen, og den aften fungerede rigtig godt, vurderer Lars Simonsen.

Desuden er der lavet en videopræsentation af lokalplanen, og den har 59 borgere set via Facebook og 26 borgere via kommunens hjemmeside. Hvis der i høringsperioden havde været spørgsmål til lokalplanen, skulle de besvares i en ny video, men der kom ingen spørgsmål.

Største udfordring var borgermødet om Per Gyrum Skolens udvidelse, da der var mange spørgsmål, og en del faldt uden for den ramme, som en ny lokalplan er, vurderede kommunen.

- Men det havde vi lidt svært ved at forklare i situationen, og det kan være lettere, når man står ansigt til ansigt, siger Lars Simonsen.

Hvis de digitale borgermøder skal videreføres, arbejder kommunen med at lave et egentlig studierum, hvor præsentationen bliver mere strømlinet med bedre baggrund og bedre lyd. Det er også muligt, at den digitale del bliver en del af fremtidige borgermøder, fordi den kan være et supplement - dels ved at skabe en formidling og dokumentation, der er blivende, dels ved at aktivere flere grupper af borgere. Nogle borgere vil eksempelvis hellere skrive et spørgsmål end rejse sig i en forsamling og stille det.