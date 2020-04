Borgere kan følge digitalt byrådsmøde

Byrådets møde den 27. april kommer til at foregå via Webex, der er et system for videomøder, som byrådspolitikerne har brugt siden Corona-krisens begyndelse.

Rent teknisk er det muligt at give borgerne adgang til at følge byrådsmødet via en computer. De vil få adgang til at se og lytte til mødeaktiviteten. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) forventer at få byrådets opbakning til, at der gives denne offentlighed i byrådsmødet, der principielt set skal være åben for offentligheden. Lyd og billede bliver dog slået fra for borgernes vedkommende, så de alene kan se og lytte. Den praktiske information følger senere på ugen.