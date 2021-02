For knap to millioner kroner kan du få denne 76 kvadratmeter villalejlighed centralt beliggende i Fredensborg tæt på butikker og grønneområder. Foto: Thor Laugesen, Home Fredensborg

Boligmarkedet er rødglødende: Dét får du for to millioner

Hvor langt rækker et boligbudget på to millioner kroner i Fredensborg? Få svaret her

Fredensborg - 06. februar 2021 kl. 06:11 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Man hører det så ofte: »Millionerne rækker ikke langt i de nordsjællandske kommuner«. Alligevel har vi taget udfordringen op og fundet en bolig til under to millioner kroner. Centralt beliggende i Fredensborgs smukke omgivelser.

Den ligger på Tinghusvej 9A i stuen. En placering, der ifølge ejendomsmægler hos Home Fredensborg Martin Trinity, der står for slaget af boligen, gør den yderst attraktiv.

- Der er ikke mange lejligheder til salg i Fredensborg, og dem der er, ligger typisk i højderne. Dem går de ældre gerne uden om, fordi der typisk ikke er en elevator, siger han.

En ældre perle Det er en 76 kvadratmeter stor villalejlighed fra 1744. Den er lys og indflytningsklar, og så har den en hyggelig og solrig have. Sælgeren har fået sat et nyt køkken og bad i, så det står stilrent i grå nuancer, mens de lyse gulvbrædder holder lejligheden i en stil, der er tro mod dens fornemme alder.

I salgsbeskrivelsen skriver mægleren, at søger man en bolig, der er trukket væk fra støjgener, hvor man ikke går på kompromis med hverken idyl eller privatliv, og hvor alle livets fornødenheder, er lige om hjørnet - så er her et aldeles fornuftigt og sjældent udbudt bud, og den vurdering holder han fast i.

- Det er en meget attraktiv og unik bolig, og det er yderst sjældent, at vi har glæden af at have lignende boliger til salg. Man får noget for pengene her, fortæller Martin Trinity og tilføjer, at den tilmed også henvender sig til en bred målgruppe.

- Det kan være mange forskellige, der køber en bolig som den her. Det kan være et ungt par, der gerne vil ud af København - ud til noget mere natur og væk fra motorlarmen. Det kan også være en enlig eller en ældre, der har boet i byen hele sit liv, men hvor vedkommendes nuværende bolig er blevet for stor, forklarer han.

Villalejligheden er fra 1744, har et værelse, to stuer, et køkken og bad. Foto: Thor Laugesen, Home Fredensborg

Et rødglødende marked Ser man på nøgletallene for den hyggelige villalejlighed vil man opdage, at den de seneste år er steget markant. Den blev senest solgt i 2017, hvor den kostede 1.120.000 kroner, mens den i dag er sat til salg for 1.995.000 kroner.

Ifølge Martin Trinity er boligmarkedet rødglødende i øjeblikket, og det gør sig i særdeleshed også gældende i Fredensborg.

- Det er helt vildt med markedet lige nu. I den seneste tid har vi set en tendens til, at flere og flere rykker væk fra storbyen. Det er nyt. Mange har på grund af coronaen fundet ud af, at de gerne vil tættere på naturen, og egentlig ikke bruger byen. Flere arbejder også hjemme, så de har glemt, hvordan det er at sidde i kø til og fra arbejde, siger han med et let grin.

I Fredensborg Kommune fik man i 2020 gennemsnitligt 81 kvadratmeter for to millioner kroner. Det er to kvadratmeter mindre end året forinden. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris var i 2020 på 24.725 kroner. Dermed steg kvadratmeterprisen med 762 kroner sammenlignet med 2019.

