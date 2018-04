Tabte annoncekroner er en af ombygningens konsekvenser for Fredensborg Boldklub og Idrætsforening. Første spadestik i moderniseringen af stadionet blev taget i juni sidste år. Her ses Jan Pold, formand for Fredensborg Atletik Klub, sammen med borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) (tv) og den daværende formand for Fritids- og Idrætsudvalget Per Frost Henriksen (S) i den sammenhæng. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Boldklub taber stor sum penge på stadion-byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boldklub taber stor sum penge på stadion-byggeri

Fredensborg - 02. april 2018 kl. 09:37 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

76.150 kroner. Så mange penge mener Fredensborg Boldklub og Idrætsforening at have tabt i løbet af ombygningen af det nye Fredensborg Atletikstadion.

Det har nemlig ikke siden juni 2017 været muligt for dem at spille hjemmekampe på stadionet. Det har ført til, at færre annoncører vil kaste penge i reklameskilte, der kan hænge omkring banen. Det betyder også, at der dukker færre tilskuere op til kampene, og derfor er salget i cafeteriet dalende. Det oplyser formanden i Fredensborg Boldklub og Idrætsforenings bestyrelse, Lars Jespersen.

- Vi føler os som gidsler i byggeriet af nye atletikforhold, siger han.

Spiller på kunstgræs

Klubben har siden byggeprojektets start spillet deres hjemmekampe på kunstgræsbanen, der ligger ved siden af stadionet og cafeteriet. Det er også planen, at forårets kampe skal foregå her, men der er begrænset mulighed for at hænge reklameskilte op ved kunstgræsplanen. Faciliteterne for tilskuere er desuden ikke så gode. Tilskuerne har kun mulighed for at stå langs fodboldbanens streg.

- Vi ved ikke, hvornår vi igen kan spille hjemmekampe inde på stadionet. Vi sælger typisk annoncerne for et halvt eller et helt år ad gangen, men da vi ikke kan love annoncørerne, at reklamerne bliver eksponeret på stadionet i løbet af den kommende tid, kan vi selvsagt ikke sælge dem, siger Lars Jespersen.

Søgt om penge

Fredensborg Boldklub og Idrætsforening har derfor søgt om et tilskud hos kommunen, der skal dække den tabte indtjening.

Fritids- og Idrætsudvalget har valgt at give et afslag på denne ansøgning. De er nervøse for, at et tilskud til Fredensborg Boldklub og Idrætsforening vil inspirere andre foreninger til at søge om det samme.

- Vi gav et afslag på ansøgningen, fordi det kunne skabe præcedens for andre foreninger, der ville have samme dækning af tabt indtjening, siger formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, Bo Hilsted (S), der samtidig har stor forståelse for foreningens frustration.

Han påpeger dog, at det stadig er muligt for boldklubben at tjene penge ind, imens spillerne er nødsaget til at spille på kunstgræsbanen.

- Kunstgræsbanen ligger lige siden af cafeteriet, så tilskuerne kan godt købe mad her. Klubben har desuden stadig mulighed for at tage entre ved kampene, siger Bo Hilsted.

Påvirker budgettet

Den tabte indtjening vil ifølge Lars Jespersen gå ud over hele budgettet for det kommende år i Fredensborg Boldklub og Idrætsforening.

- Der bliver måske ikke råd til det samme antal ungdomstrænere, som vi har nu. Det kan også gå ud over indkøb af udstyr, siger Lars Jespersen, der påpeger at det er svært at sige præcist, hvor i budgettet der skal skæres.

Hvis det tager meget lang tid at fikse drænrørene på fodboldbanen, er det Bo Hilsteds personlige holdning, at udvalget må tage beslutningen op til revurdering.

- Hvis det nu hypotetisk tager et helt år, før atletikstadionet står klar til brug, synes jeg, at vi må genoverveje afslaget, fortæller Bo Hilsted.