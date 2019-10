Her bliver den røde snor klippet over af borgmester Thomas Lykke Pedersen, da han indvier det nye jordvarmeanlæg. Foto: Jacob Lykke

Bofællesskabet Bakken vil spare kloden for 100 tons CO2

Det er bofællesskabet Bakken, der har fået gravet over 11 kilometer slanger ned i marken, som skal opsamle varme til de 27 huse og et stort fælleshus. Når varmen fra jorden kører igennem en række varmepumper, kan husene få varme med et strømforbrug, som udgør omkring en tredjedel af det tidligere naturgasforbrug.

100 tons CO2. Så meget skal det nye jordvarmeanlæg spare jordkloden for. Om året vel at mærke. Humlebæk har nemlig fået et af Nordsjællands største jordvarmeanlæg.

