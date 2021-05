Se billedserie Sådan kommer det nye bofællesskab til at se ud. Efter planen skal det både tiltrække nye børnefamilier og seniorer til Kokkedal. Illustration: Fredensborg Kommune.

Bofællesskab skal lokke nye familier og seniorer til Kokkedal

Plan-, miljø og klimaudvalget bliver mandag præsenteret for planer om et nyt bofællesskab, der skal tiltrække nye børnefamilier og seniorer til Kokkedal. Planerne kræver dog en ændring af lokalplanen

Fredensborg - 06. maj 2021

Et nyt bofællesskab for både børnefamilier og seniorer skal lokke nye beboere til Kokkedal. Sådan lyder vurderingen fra forvaltningen i Fredensborg Kommune, der har fået en henvendelse fra de nye ejere af ejendommen Ullerødgaard, der ligger på Lågegyde 51 i Kokkedal. Her har de nye ejere planer om at opføre et bofællesskab med 40 rækkehuse og et ukendt antal seniorboliger med adgang til fælleshus og fællesarealer. Alt sammen på en parklignede grund med en sø med et samlet areal på 21.000 kvadratmeter, der ligger på grænsen til Hørsholm Kommune

Plan-, miljø og klimaudvalget bliver mandag præsenteret for planerne, der dog kræver en ændring af lokalplanen.

Rækkehuse og seniorboliger I planerne er der skitseret op mod 40 rækkehuse, fordelt på fire klynger. Ejendomsudvikleren ønsker at opføre rækkehuse samt senioregnede etageboliger.

Af sagsfremstillingen fremgår det at der skal opføres to etages rækkehuse, og derudover et ukendt antal seniorboliger i tre klynger der er placeret i den østlige del af grunden som etageboliger. Begge boligtyper samles i mindre klynger. For hver klynge skabes et intimt gårdrum med grønne arealer, mens altaner giver mulighed for et privat rum. Hver klynge består af to bygninger, der begge har indgang fra en central plads.

Det er 'udviklers vision at skabe et bofællesskab', med 'nye boliger til familier og seniorer'.

"Parkmiljøet med den centralt beliggende sø bevares og den primære del af den bevaringsværdige ejendom, skal omdannes til mindre lejeboliger og fællesfaciliteter med eksempelvis fælles spiseplads, bibliotek og værksteder. I gården skal væres fælles opholdsarealer," står der.

Som udgangspunkt skal der være adgang fra Lågegyde, men der er også mulighed for at etablere veje fra Dådyrvænget og Hjortevænget.

Ændring af lokalplanen Som nævnt bliver Plan, miljø og klimaudvalget mandag præsenteret for planerne, der altså kræver en ændring af lokalplanen.

Den eksisterende lokalplan for området giver mulighed for udstykning af 24 enfamiliehuse. I lokalplanen er der dog ikke taget højde for bevaring af den eksisterende ejendom. Lokalplanen er aldrig blevet realiseret med undtagelse af fire udstykninger ved ejendommens sydvestlige hjørne mod det eksisterende boligområde.