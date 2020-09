Junglejazz, swingmusik og børnebar med friskbagte boller og juice. Børnejazz Fredensborg glæder sig til jazz med Casper Mikkelsens dejlige jazzband, der flyttes til nye rammerne ved Madkollektivet Naboskaber på Slotsgade i Fredensborg.

Børnejazz ryster sig fri, båret af god energi

Fredensborg - 09. september 2020

Børnejazz Fredensborg fejrer i september fem års fødselsdag og det markeres med en energisk jazzkoncert for hele familien, når Casper Mikkelsens Dejlige Jazzband giver koncert søndag den 27. september.

Som noget nyt sker det i Madkollektivet Naboskaber på Slotsgade og ikke i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, og det markerer samtidig, at Børnejazz Fredensborgs aktiviteter er blevet så voksne, at de kan stå selv. Uden støtte fra Kulturudvalgets puljer, og uden en foreningen bag sig, men i stedet forankret i alle de aktiviteter, der sker omkring Madkollektivet.

To ting er vigtige at fortælle i den sammenhæng: Let adgang til Kulturudvalgets puljer er afgørende for, at nye initiativer kan opstå.

- Da jeg flyttede til Fredensborg i 2014 og sammen med Trine startede Børnejazz Fredensborg, betød det alt, at vi kunne få støtte. Vi havde ikke nogle penge, som vi frivilligt ville kaste i projektet, og vi havde heller ikke tid til at søge en masse fonde, husker Mette Riis fra Børnejazz Fredensborg.

Derfor var opbakningen fra Kulturudvalget afgørende, og selvom Mette Riis kom til byen med en baggrund i Copenhagen Jazzfestival, har det krævet mange frivillige timer at stå som arrangør for jazzmusikken i den gamle biograf. Nu har børnejazzen bidt sig fast og opnået en vis popularitet, som får Børnejazz Fredensborg til at give slip og sætte fri, da billetsalg og børnebar efterhånden kan betale musikerne. Men det nye koncept er kun muligt, fordi Madkollektivet Naboskaber er opstået som restaurant og folkekøkken med Charlotte og Rune Sonnichsen i spidsen.

- Det er ikke nogen god forretning, som de overtager, men det passer godt til værdisættet i Madkollektivet, hvor de allerede nu inviterer til mange ting som brætspilsaftener og bagedage. Jeg ved det, fordi jeg og min familie selv kommer der meget, siger Mette Riis og konstaterer;

- Der er simpelthen en god energi i Fredensborg i øjeblikket, og der sker mange nye ting.

Fremover kommer Madkollektivet til at stå for det praktiske, og her i Corona-tiden vil der kun være plads til 50 mennesker til næste jazzarrangement, der begynder klokken 11.00 hos Madkollektivet. Det bliver junglejazz, swingmusik og fortællinger for både børn og voksne, når Casper Mikkelsens Dejlige Jazzband kommer forbi med et rytmisk univers fuld af trommehistorier, skæg og ballade, lover Børnejazz Fredensborg, der har kappet forbindelsen til Kulturudvalgets puljer og vil hjælpe til med at få jazzen til at køre i de nye rammer - med de tilpasninger, der måske skal til.

Billetprisen bliver en anelse højere, men til gengæld er dørene åbnet til fællesskabet på Slotsgade 3. Billetter kan købes på forhånd på www.madkollektivet-naboskaber.dk