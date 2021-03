Musikskolen har længe haft et ønske om at være mere til stede i daginstitutionerne, hvor børnene ofte møder musikken meget sporadisk.

Børn skal ud af den musiske ørken

Besøgene er en del af projektet »Sanserummet«, som Fredensborg Musikskole har taget initiativ til. Hver uge kommer legeagenten forbi i institutionen, og gennem musik, sang, lyde og farver gøres hverdagens velkendte omgivelser til et mulighedsrum for sansning.

Yasmin Elvira Steenholdt har i 11 år arbejdet målrettet med daginstitutionsbørn i forløb, der arbejder med hele kroppen - det hele barn. Yasmin møder børnene med tasken fuld af spændende ting, der kan sætte et nyt, sanserigt perspektiv på de steder, som børnene færdes i til hverdag; på legepladsen, i tumlerummet, ved frokostbordet. Rytmer og musik skaber nye fortællinger og måske bliver det at få flyverdragt på pludselig til et spændende eventyr.

Musik er et klassisk dannelsesfag, der kan bidrage væsentligt til et barns udvikling, kreativitet og samarbejdsevner. Men musik er efterhånden meget lidt tilstede i institutioner og skoler, og statistikken viser desværre, at en stadig faldende andel af danske børn får glæde af musiktilbud.

- Mange forældre på barselsorlov gør brug af tilbud om babyrytmik eller lignede. Men fra børnene begynder i daginstitution til de rykker op i 0. klasse er der fem år, hvor det er meget sporadisk, hvad der tilbydes børn af musiske aktiviteter. Og det er en skam. Jeg har selv en stor dreng, som havde det svært i skolen. Men gennem musikken fandt han sit sprog og sin vej i livet. Så jeg ved om nogen, hvor betydningsfuldt mødet med musikken kan være for et barn, udtaler Esma Basic, daglig leder i Børnehusene Kokkedal, i en pressemeddelelse.

- Relevante aktiviteter for en kommunal kulturinstitution som musikskolen, er for mig især, udbredelsen af musik og kultur til så mange børn og unge som muligt. Kulturen danner, uddanner, skaber fællesskaber og oplevelser, der former små børns liv. Her bidrager musikskolen med til at forme individet og skabe kreative, selvstændige og fantasifulde børn og unge.

- I denne rejse er 'Sanserummet' på Broengen et pilotprojekt støttet af Kommunens Kulturpulje, hvor erfaringerne herfra vil blive evalueret omhyggeligt, for ambitionen og visionen er som sagt, på sigt at kunne udfolde lignende tiltag til alle institutioner i kommunen, uddyber musikskolechef Maria Blum Bertelsen.