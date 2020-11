Bodil fortæller om krigen

Bodil Frederiksen er født i 1931 og har sine første minder helt tilbage fra fire års alderen. Hun husker tydeligt den 9. april 1940, da store flyvemaskiner smed flyveblade ud over hele Købehavn. Hun husker sin far, der blev hentet af politiet i 1942, og som sad i fængsel indtil han flygtede fra Horserødlejeren i 1943. Hun husker politiets geværkolber, der løftede hendes dyne for at lede efter faren. Hun husker sin rige onkel i Hellerup, som serverede roastbeef. Hun husker sine forældres engagement i "Frit Danmark", som blandt andet betød, at hun og hendes søskende blev sendt på børnehjem. Og endelig så husker Bodil befrielsesdagen den 4. maj 1945.