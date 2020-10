40 hektar fed landbrugsjord i Humlebæk Syd bliver et naturprojekt til glæde for den biodiversitet, der er under massivt pres. Foto: Allan Nørregaard Foto: Thomas Arnbo

Blomstermark erstatter boligplaner - for en stund

Fredensborg - 21. oktober 2020 kl. 04:21 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I over 40 år har folk i Humlebæk elsket de åbne marker mod syd så meget, at ingen politikere har turde sælge arealerne til boligbyggeri. Nu får det 40 hektar store areal lov til at udvikle sig som et naturområde til gavn for biodiversiteten.

Et enigt økonomiudvalg har sagt nej til at indgå nye forpagtningsaftaler for de kommunalt ejede arealer. I stedet skal de - med lidt hjælp - have lov til at springe ud i blomst. Ideen opstod, da byrådsmedlemmet Carsten Nielsen (S) gik tur med sin hund og fulgte byggeriet af et nyt plejecenter i området.

- Jeg lagde mærke til den firkantede enklave øst for plejecentret, som jo er et meget lille stykke at bortforpagte. Jeg ville hellere have en mark med blomster at kigge på, fortæller Carsten Nielsen, der glæder sig over, at forslaget hurtigt blev udvidet af byrådskollegerne.

Forslaget fuldender et årelangt fokus på at skabe biodiversitet på arealer, som landmænd tidligere betalte for at få lov til at dyrke.

- Vi vil formentlig være den første kommune, som tager skridtet fuldt ud og lader alle vore forpagtede kommunalt ejede arealer omdanne til ren natur til gavn for biodiversiteten, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Beslutningen blev taget i de samme dage, hvor Danmark sammen med Belgien blev kåret som de to værste lande i Europa, hvad angår biodiversitet. Heldigvis er fokus ved at ændre sig, fortæller Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er et flot skridt, som Fredensborg Kommune tager. Mange kommuner får en aha-oplevelse i øjeblikket, fordi de finder ud af, at det ikke er så svært at give jord tilbage til naturen. Det begynder med en ændring i den grundlæggende opfattelse af at græs på kommunale arealer og i grøftekanter skal slås som en græsplæne, siger hun og foreslår, at kommunen inddrager skolebørnene i arbejdet med at indsamle frø og skabe de nye naturområder.