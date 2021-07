Beboerne har - med denne skribents tilstedeværelse - dokumenteret, hvordan man kan stikke metalstænger igennem huller i væggene. Diameteren er som en grillpølse, og det overholder på ingen måde bygningsreglementets bestemmelser om brandsikkerhed. Fodpanelerne er i øvrigt af plastik, og mange beboere klager over røggener, støjgener og lugtgener. Foto: ALLAN NORREGAARD

Bliver der kø ved håndvasken? Broget ansvar for schweizerost til 200 millioner kroner

Hvordan kan Domea og Humlebæk Boligselskab bruge knap 200 millioner kroner med KHS Arkitekter som totalrådgiver og Einar Kornerup som hovedentreprenør - uden at opdage byggesjusk?

Fredensborg - 08. juli 2021 kl. 08:29 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Her kommer et forsmag på historien om ansvaret for brandsikkerhedsmæssige problemer i Enebærhaven, der i årene fra 2014-2015 blev renoveret for knap 200 millioner kroner. Der er faktisk kun tale om en let indledning, et varsel om, at emnet vil blive belyst senere denne sommer. Det står nemlig fuldstændig klart, at da Enebærhaven i Humlebæk blev renoveret for fem år siden, var samtlige lejligheder strippet for indhold og stod med bare mure og uden gulv. Dermed kunne rådgiverne fra KHS Arkitekter, håndværkerne fra Einar Kornerup og Domeas egne folk se alt hvad der har været af gammelt byggesjusk tilbage fra 1970'erne - herunder også hullerne i væggene mellem lejemålene.

Hullerne er cylinderformede med en diameter på en tyk grillpølse, som dokumenteret af Enebærhavens beboere. Ligeledes har alle gamle huller omkring kabelrør og faldstammer været synlige. Det bliver interessant at høre, hvad KHS Arkitekter som totalrådgiver har at fortælle om den proces. Er der lavet kvalitetssikring, der beskriver, at de gamle huller skal lukkes? Eller har KHS Arkitekter overset hullerne i den fase af projektet - hvilken rolle spillede KHS Arkitekter i den fase af renoveringen?

Så detaljeret har KHS Arkitekter endnu ikke forhold sig til sagen, men har indtil nu alene oplyst, at en rådgiver ikke kan »lave en 100 procents registrering af, om alle opgaver på byggepladsen er udført som beskrevet«.

Kornerups gabende rør? Sagen kan meget vel udvikle sig således, at der er gammelt byggesjusk og nyt byggesjusk. Det gamle byggesjusk skal beskrives som opgave, hvis det skal løses af en hovedentreprenør under en renovering.

Naturligvis vil det være god stil, hvis en hovedentreprenør gør bygherren opmærksom på huller i brandvægge, når håndværkerne konstaterer det på en byggeplads, men det er formelt set ikke entreprenørens opgave. Den opgave hviler på bygherren og rådgiveren. Direktør i Einar Kornerup. Leo V. Jørgensen, har tidligere til Frederiksborg Amts Avis oplyst, at det vil være naturligt for håndværkere under Einar Kornerup at påpege et sådan problem og hjælpe til med at udarbejde en plan for at udbedre gamle fejl - hvilket i så fald vil ske med ekstrabetaling for reparation af gamle fejl.

Direktør Leo V. Jørgensen har også oplyst, at hvis Einar Kornerup selv skulle have lavet fejl under renoveringen, vil fejlene blive udbedret - også selvom at det er efter fem års gennemgangen af byggeriet.

Frederiksborg Amts Avis sendte onsdag et billede til Leo V. Jørgensen af det røde flexrør, der ser ud til at være af nyere dato. Det har en diameter på 4,4 centimeter og er direkte åbent fra skaktrummet bag et køkkenskab og ned til underboens skaktrum. Med billedet fulgte et ønske om at lytte til nuancer til emnet, men også med et par ord om, at fund af byggesjusk i Enebærhaven sandsynligvis også er af nyere dato - og ikke blot manglende lukninger af huller fra byggeriets oprindelse.

- Er det udtryk for Einar Kornerups kvalitetsniveau ifm renovering af almene bebyggelser, lød spørgsmålet til Einar Kornerup og svaret fra Leo V. Jørgensen var:

- Som nævnt i tidligere korrespondance vil evt. konstaterede fejl ved vores arbejder blive udbedret. I øvrigt er sagen i proces og vi skal henvise til bygherren for evt. yderligere.

Sagen i stikord I dagene onsdag den 16. juni og torsdag den 17. juni foretog Domea/Humlebæk Boligselskab med ekstern hjælp fra DBI en gennemgang af 22 lejligheder i Enebærhaven.

Rapporten fra den gennemgang har nu fået Fredensborg Kommune til at udstede et påbud om, at samtlige lejligheder skal gennemgås for at sikre, at lejlighederne opfylder bygningsreglementerne.

Kommunen skriver, at rapporten tydeligt beskriver udfordringer med brandsikkerheden. Nordsjællands Brandvæsen vurderer, at lejlighederne kan bebos, indtil fejlene er udbedret.

Hele sagen er opstået, fordi en af beboerne, Charlotte Kock Mogensen, i en periode i slutningen af sidste år dokumenterede huller mellem etager og lejligheder i sin egen lejlighed.

Dagens artikler undersøger, hvorfor der skulle to påbud til fra Fredensborg Kommune, inden samtlige lejligheder nu bliver undersøgt.

Så sent som i midten af maj oplyste Humlebæk Boligselskab, at der ikke var fundet fejl på baggrund af gennemgang af yderligere fire lejligheder og ti flyttelejligheder.

Da Humlebæk Boligselskab isolerede sagen til alene fremadrettet at undersøge flyttelejligheder, udstedte Fredensborg Kommune et påbud. Det førte til undersøgelsen af 22 lejligheder.

Siden november måned 2020 har Domea og Humlebæk Boligselskab haft en rapport fra en elektriker, der beskriver problemer med brandsikkerheden og konkluderer, at »det virker som om det er et generelt problem i alle ejendommene«.