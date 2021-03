Valgplakater er et kapløb om at blive set mest muligt, og der er grænser for, hvor længe plakaterne kan genbruges. De er unødvendige, en klimabelastning, der kan undværes, mente Venstre, der stillede forslag om en frivillig aftale om at droppe valgplakaterne til kommunalvalget for alle opstillede partier. Foto: Lars skov

"Bliver den enkelte politiker set i sådan et hav? Næppe. Valget vindes..."

Et forslag om at droppe valgplakater fik kun opbakning fra Venstre og DF, og dermed faldt forslag mandag aften på det virtuelle byrådsmøde i Fredensborg Kommune.

Debatten forløb omtrent således, med borgmesteren som den første taler:

- Jeg glæder mig over, at der er et stort politisk fokus på den grønne omstilling, og jeg glæder mig over kreativiteten. Men for mig betyder en høj valgdeltagelse og et aktivt demokrati mere end det relativt lille aftryk, som valgplakater sætter. Man afsætter også CO2-aftryk, når man sidder derhjemme og skriver på Facebook, sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og tilføjede:

- Når man googler valgplakater og valgdeltagelse, kan man se, at valgplakater kan flytte seks-syv procent af stemmerne og hæve valgdeltagelsen med samme procent.