Hver dag ? året rundt ? står brandfolk klar til at slukke brande eller redde menneskeliv, hvis borgere kommer i nød. Som brandkadet i Nordsjællands Brandvæsen får man mulighed for at blive en del af det særlige brandmandsfællesskab, og man kommer helt tæt på brandfolkenes arbejde. Pressefoto

Bliv brandkadet i Nordsjællands Brandvæsen

Nu byder chancen sig igen for at blive en del af brandkadetterne i Nordsjællands Brandvæsen. I samarbejde med UngFredensborg søger brandvæsnet unge til næste brandkadethold, der starter op til oktober.

Siden 2017 har Nordsjællands Brandvæsen i samarbejde med Fredensborg Kommune afviklet brandkadetforløb. Forløbet strækker sig over 14 uger, hvorefter de unge har gennemført grunduddannelsen. Herefter er det muligt for de unge at fortsætte et halvt år mere i praktik i brandkadetkorpset, hvor de finpudser teknikkerne fra brandkadetforløbet og får nye oplevelser og udfordringer.

- Brandkadetforløbet favner bredt og er i virkeligheden for alle, der gerne vil udfordre sig selv og blive bedre til at komme ud af komfortzonen, har interesse for brandmandsfaget og måske gerne vil opleve at være en del af et særligt fællesskab, fortæller Julie Falholt, der er souschef i UngFredensborg.