Arne Christensen og Claus Geleff har trænet op til turen i Humlebæk. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Blind eventyrer fik livsdrøm aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blind eventyrer fik livsdrøm aflyst

Fredensborg - 16. april 2019 kl. 19:03 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En drøm blev midlertidigt knust, da 65-årige Arne Christensen fredag den 12. april fik at vide, at hans tur til Nordpolen, hvor han som den første blinde nogensinde ville sætte sine fødder, blev aflyst. Allerede tirsdagen forinden havde han og den gode ven og hjælper, Claus Geleff, fået at vide, at turen blev udsat med et par dage. I sidste ende blev den dog slet ikke til noget, og det skyldes politiske spændinger.

Ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq AG skulle et ukrainsk fly fragte Arne Christensens hold til den russiske lejr, Barneo Ice Camp, på isen på Svalbard.

- Arbejdet med at gøre en landingsbane på drivisen 130 km fra Nordpolen færdig kollapsede i kølvandet på politisk uro, efter at russiske embedsmænd forbød ukrainske piloter og besætning at lande i en privat russisk-schweizisk lejr på isen i Det Arktiske Ocean, skriver Sermitsiaq AG om episoden.

Det har betydet, at russerne nu har aflyst åbningen af lejren i år, og de ukrainske myndigheder er blevet forbudt at flyve mellem lejren og Longyearbyen på Svalbard. Dermed forsvandt håbet for Arne Christensen og mellem 250 og 300 andre eventyrere om at komme til Nordpolen i år. Det er første gang i 18 år, at Nordpolen har været lukket for besøgende.

På Facebooksiden, Team Blind - North Pole 2019, skrev Arne Christensen og Claus Geleff derfor den 12. april:

- I dag kl. 14.51 modtog vi information fra Polar Explorers om, at vores ekspedition til Nordpolen er aflyst. Vi er dybt skuffede! Det var i absolut sidste øjeblik, for vi var fuldstændig klar til afrejse og skulle have været i lufthavnen kl. 16.45, står der i meddelelsen til de godt 700 følgere, som Facebooksiden har.

Selvom aflysningen var en gevaldig mavepuster for Arne Christensen og Claus Geleff, er de ikke blevet slået helt ud. De har sat sig for at nå målet om at komme afsted til Nordpolen i 2020.