Den 32-årige fik fire måneders fængsel. Foto: Allan Nørregaard

Blev bortvist og sendte halshugningsvideo

Fredensborg - 25. oktober 2021 kl. 07:21 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Hun blev dødsensbange, den kvinde, som i juli modtog en video af en kvinde, der fik skåret halsen over med teksten "tænkte lige på dig".

Denne makabre hilsen blev efterfulgt af beskeder som "Du ved godt at jeg dræber dig, når jeg får mulighed for det ikke ? Altså bogstavelig talt. Du kan gemme dig (smile-emoji). Du har ødelagt mit liv (græde-emoji).

I retten i Helsingør stod en 32 årig mand for nylig tiltalt for at fremsætte disse trusler.

Men det sluttede ikke hermed.

Den 13. juli fik en mandlig bekendt en mail, hvori den 32-årige skrev: Jeg dræber dig og alle dine ansatte, hvis ikke du giver mig mine penge.

Flere livstruende beskeder Og endelig fremsatte han livstruende beskeder til en kvinde og hendes mor om natten så sent som i starten af september, hvor han truede med at dræbe moren med beskeder om, at politiet hverken kunne beskytte hende eller datteren. Samme nat fik mor og datter endnu nogle beskeder, som var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for deres liv og helbred.

I retten tilstod den 32-årige alle forhold uden forbehold. Han forklarede, at han var blevet bortvist fra sit job, så derfor havde han sendt videoen med trusler.

Bankede på væggen Med hensyn til datteren og moderen, som han ville slå ihjel forklarede han i retten, at han ikke kendte datteren, men han følte, at moren generede ham ved at banke på væggen, mens han boede i sine forældres hus, idet de var på ferie. Han kendte ikke naboen og bedyrede, at han ikke havde haft intention om at føre truslerne ud i livet.

I retten blev det oplyst, at den 32-årige tidligere fire gange er blevet straffet for at fremsætte trusler - senest i 2018, hvor han fik et års fængsel.

Denne gang slap han med fire måneders fængsel - med dommerens ord blandt andet fordi han har erkendt sig skyldig og har undskyldt overfor den ene forurettede.