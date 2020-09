Blæst om medlemstal i stor gymnastikforening

Nivå Gymnastikforening har stået stærkt i politikernes bevidsthed de seneste 10 år, hvor de har diskuteret planerne for et »Gymnastikkens Hus« i Nivå.

Nu har en stikprøvekontrol vist, at der er problemer med gymnastikforeningens medlemstal for 2018. Af en dagsorden til politikerne i Fritids- og Idrætsudvalget fremgår det, at BDO som kommunens eksterne revision har foretaget en stikprøvekontrol af fem foreningsregnskaber for 2018.