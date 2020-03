For godt to år siden åbnede borgmester Thomas Lykke Pedersen den nyrenoverede genbrugsplads på Bakkegårdsvej. Nu lukker Corona-virussen pladsen, og det har skabt debat om, hvorvidt Norfors skal lægge et andet snit på nedlukningen her i disse uger. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Blæst om lukning af genbrugspladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blæst om lukning af genbrugspladser

Fredensborg - 15. marts 2020 kl. 21:10 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange har kørt forgæves til de lukkede genbrugspladser, og lukningen har skabt kritik. Borgmesteren er gået ind i sagen.

Fredag og hele weekenden har genbrugspladserne i Fredensborg Kommune været lukkede som følge af Corona-virussen, og det kan synes paradoksalt, når stormagasiner, butikscentre, trælaster og planteskoler har åbent.

Hvor er logikken, lyder spørgsmålene på de sociale medier, hvor byrådsmedlemmet Flemming Rømer (DF) blandt andet har gjort opmærksom på dette perspektiv:

»En af grundene er at friholde chauffører til at kører affald der ikke kan vente. Vi må påregne at der også er chauffører der bliver syge eller kommer i karantæne.

Og det er jo vigtigere at få tømt husholdningsaffald end at kunne komme af med ting på genbrugspladsen, det kan bedre vente.«

Flemming Rømer er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, og sagen bliver nu taget op politisk. Det skriver borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) søndag til sine byrådskolleger i en mail, hvor han også kommer med en skarp opfordring til, at byrådet står sammen i denne meget svære tid for borgerne.

Beslutningen om at lukke genbrugspladserne følger KL's anbefalinger og har ikke været behandlet i Norfors bestyrelse. Borgmesteren blev opmærksom på udfordringerne med genbrugspladserne fredag og har været i dialog med Norfors direktør i løbet af weekenden. Mandag vil han drøfte sagen med Norfors bestyrelsesformand Morten Slotved og give byrådet en status på sagen, og han har selv den holdning, at borgerne i et eller andet begrænset omfang skal kunne komme af med deres affald. Samtidig opfordrer han i mailen byrådet til at gå direkte til ham som borgmester, hvis der er sager af denne karakter - i stedet for at piske en unødvendig stemning op på de sociale medier.

»Det er i ingens interesse at vi ikke står sammen i denne meget svære tid for vores borgere«, skriver han.

I Gribskov Kommune var genbrugspladserne åbne - indtil lørdag ved middagstid, hvor de fleste containere var så fyldte, at personalet måtte lukke genbrugspladserne. Borgerne havde virkelig benyttet nedlukningen af Danmark til at få ryddet op derhjemme.