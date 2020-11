"Der var en dag, hvor der holdt en kæmpe SUV, der var parkeret, så hele gaden var spærret, og der var kø, fordi folk ikke kunne komme forbi. Så gik jeg ud og tog et billede og ringede til politiet. Men de havde ikke tid til at komme," siger han. Foto: Jan West

Blæser på reglerne: Parkeringskaos i gågaden

Jan West er blevet så træt af parkerede biler i Jernbanegade i Fredensborg, at han nu forsøger at råbe myndigenderne op. Formand for Nordsjællands Park og Vej kalder det symbolpolitik

Fredensborg - 11. november 2020

PARKERINGSKAOS Flere og flere bilister ser stort på parkeringsreglerne i gågaden i Fredensborg. Mange bilister blæser på en regel om, at man kun må lade sin bil holde i tomgang i ét minut.

Det fortæller Jan West, der selv bor i Jernbanegade. Han kender alt til problemerne med parkerede biler der spærrer gaden.

"Det er værst om aftenen fra kl. 19-22, når folk skal ind og hente pizza. Der ligger konstant mellem fire og otte biler i gaden, og mange lader bare bilen stå i tomgang, mens de henter pizza. Ofte tager det jo 15-20 minutter, fordi der er kø," siger han.

Det er Jan West rystet over.

"Jeg tænker bare, at i de her tider, hvor vi skal tænke på klimaet, så er det da ikke særligt klimavenligt at lade sin bil stå i tomgang mens man henter pizza," siger han og fortsætter:

"Og når man konfronterer folk med det, så er der mange der ikke tænker over det eller siger, 'Jamen min kone skulle bare lige hente en pizza. Der er også nogle der bliver sure og siger, at det skal man blande sig helt udenom - det er især de unge," siger han.

Ringede til politiet Én episode fik dog Jan West til at kontakte Nordsjællands Politi.

"Der var en dag, hvor der holdt en kæmpe bil, der var parkeret, så hele gaden var spærret, og der var kø så folk ikke kunne komme forbi. Så gik jeg ud og tog et billede og ringede til politiet. Men de havde ikke tid til at komme," siger han og fortsætter:

"Det viste sig så, at det var en kvinde, der bare lige skulle i Matas," siger han.

Sætter stativer på gaden Jan West flyttede til Fredensborg for tre år siden, og ifølge ham er problemet kun blevet værre inden for det seneste år.

"Gågaden er ikke længere en sivegade, det er blevet en hovedvej," siger han og uddyber:

"Det mest generende er, at der jo er masser af parkeringsmuligheder i sidegaderne, men folk skal køre helt op foran hovedøren, så de ikke skal gå, når de skal hente pizza. De gider ikke gå de der 50 meter, der er og få et minuts luft," siger han og tilføjer:

"Der er også mange, forretningsdrivende i butikkerne der er begyndt at sætte deres stativer ud på vejen for at forhindre bilerne i at køre forbi," siger han.

Snakker i mobiltelefon Jan West har også set flere, der bliver siddende i bilen med motoren tændt.

"På det seneste har jeg set folk sidde og snakke i mobiltelefon over bluetooth-anlægget, og så vil de ikke slukke for motoren, for så skal de jo selv holde deres mobiltelefon i hånden," siger han.

Særlig dagsrytme Ifølge Jan West er der en særlig rytme i løbet af dagen.

"Det er ikke så slemt om formiddagen, hvor butikkerne har åbent, men det begynder om eftermiddagen ved tre-tiden, når folk får fri fra arbejde, og frem til 17.30-tiden, hvor de skal ned for at hente pakker. Og så er der en pause frem til klokken 19, hvor det så bliver rigtigt slemt frem til ved 22-tiden om aftenen, hvor folk skal hente pizza eller sushi," siger han.

Jan West frygter, at problemerne kun bliver større fremadrettet.

"Når de nye boliger langs Kongevejen er færdige, og der kommer endnu flere til byen, så bliver det kan da kun værre, siger han.

Efterlyser skilte Derfor efterlyser Jan West flere parkeringsskilte i gågaden.

"Jeg har en bøn til kommunen om at sætte flere parkeringsskilte op, for når man kommer fra sidegaderne, kan man ikke se skiltene med parkeringsreglerne, for de står kun i enderne," siger han.

Føler sig som kastebold Jan West, der selv arbejder i en teknisk forvaltning i en anden kommune, har kontaktet Fredensborg Kommune.

"De sagde, at det kunne man ikke bare gøre. De sagde, at det ikke var deres bord, men at jeg skulle kontakte politiet. Og når man ringer til politiet, så siger de at det har de ikke tid til," siger han.

Kommunens ansvar Jan West køber ikke kommunens forklaring.

"Hvis der er en regel i Fredensborg Kommune om at man ikke må lade sin bil stå i tomgang i mere end et minut, og det ikke bliver overholdt, så er det da kommunens ansvar at sørge for at gøre noget ved det," siger han og tilføjer:

"Det er jo ikke fordi der skal være en skilteskov, men man kan jo godt sætte et lille skilt op, ligesom de har ved færgelejerne, hvor der står at man ikke må holde i tomgang," foreslår han.

Ingen konsekvens "Når der ikke er konsekvenser , er folk jo ligeglade. Så parkerer de bare hvor de vil," mener Jan West.

Hos Nordsjællands Vej og Park afviser bestyrelsesformand Flemming Rømer (DF), at sætte flere skilte op.

"Der skal ikke være en skilteskov," siger han til Uge-Nyt.

Symbolpolitik Flemming Rømer mener alligevel ikke, at Fredensborg Kommune kan håndhæve reglen om tomgangskørsel.

"Reglen med tomgangskørsel er bare symbolpolitik. For de, der er ligeglade, gør det jo alligevel. Og politiet har ikke ressourcerne til at gøre noget ved det. Så for os er det er helt umuligt at håndhæve reglerne," siger han.

Flemming Rømer vil dog godt se på sagen én gang ting.

"Hvis der er manglende skiltning fra sidegaderne, kan vi overveje, om der skal sættes et lille skilt op på de eksisterende skilte," siger han.