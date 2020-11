Bittersøde dage for rektor , der snart forlader NGG

Rektor Claus Campeotto glæder sig over, at projektet med en ny skole er i en god gænge her på et tidspunkt, hvor han skifter job.

Det er på ingen måder et fravalg af børn, lærere og forældre på skolen i det gamle Cirkelhus. Men derimod et tilvalg af nye muligheder.

Vemodigt. Bittersøde dage. Et ansvarligt tidspunkt at forlade NGG. Efter seks år som rektor på Danmarks største privatskole, Nordsjællands Grundskole & Gymnasium og HF, skal Claus Campeotto være rektor på Birkerød Gymnasium.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her