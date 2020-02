Autoværkstedet på Fredensborg Kongevej 86 har for mange biler udstillet langs vejen. Det er et brud på kravene i landzonetilladelsen, og da ulydigheden fortsatte selv efter sidste års løfter om det modsatte, blev det nu for meget for politikerne.

Send til din ven. X Artiklen: Bilsalg ved landevej lukker efter lovbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilsalg ved landevej lukker efter lovbrud

Fredensborg - 05. februar 2020 kl. 09:43 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det slut med fleksibilitet og politisk overbærenhed med Autohuset på Fredensborg Kongevej, der ligger et par kilometer uden for Fredensborg. Et stort flertal i Plan-, Miljø og Klimaudvalget har sagt nej til at give en fornyet landzonetilladelse til salg af biler.

Læs også: Tredje gang var tæt på at koste bilforhandler dyrt

Det betyder, at der fremover kun må være autoværksted på arealet - helt uden salg af biler. Afgørelsen kommer, fordi et politisk flertal har mistet tålmodigheden med Autohuset, der i flere år har udstillet flere brugte biler end tilladelsen gav lov til. Ved de seneste fem tilsyn har der stået dobbelt så mange biler, som der er landzonetilladelse til.

- Vi kan se, at Autohuset ikke har overholdt kravene i den tilladelse, som blev givet sidste år. Det står også klart, at Autohusets har udviklet sig til en anden type forretning end det autoværksted, der oprindeligt blev tilladt på arealet. Forretningen er blevet et større salg af brugte biler, og det hører hjemme i et industrikvarter, ikke langs Fredensborg Kongevej, forklarer Lars Simonsen om afgørelsen, der er endelige og ikke kommer til diskussion i byrådet.

Ejeren kan klage Ejeren af Autohuset kan dog påklage afgørelsen til klageinstanserne. Et mindretal i Plan-, Miljø og Klimaudvalget stillede et forslag om, at der må udstilles 10-12 brugte biler foran autoværkstedet, og Ergin Øzer (S), Carsten Bo Nielsen (V) og Mie Stattau (V) stemte for det forslag. Dermed faldt det til jorden, og derefter stemte Carsten Bo Nielsen (V) med resten af udvalget for den beslutning, der nu lukker bilsalget på adressen. Mie Stattau (V) og Ergin Øzer (S) stemte imod.

Sagen var også til stor politisk diskussion for et år siden, hvor gentagne tilsyn viste, at Autohuset satte flere biler ud langs vejen end tilladt ifølge den 1-årige landzonetilladelse. Dengang kom det også frem, at der ikke må opsættes store reklameflag langs vejen, og ejeren af Autohuset lovede, at kravene fremover nok skulle blive overholdt, og dermed red Autohuset stormen af og fik tilladelse til at fortsætte med udstilling af fem-seks brugte biler langs vejen. Siden har der været syv tilsyn, og ved fem ud af syv tilsyn har der været opsat reklameflag, og ved fem tilsyn har der været dobbelt så mange biler udstillet end tilladt.

relaterede artikler

Dit indblik: Sådan var heftig debat om bilsalg langs landevej 29. januar 2019 kl. 05:47

Sådan endte omdiskuteret sag om 10-12 biler 29. januar 2019 kl. 05:47