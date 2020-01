Se billedserie Den store udstykning bag SuperBrugsen er meget tæt på udsolgt. Markedet for boliger med lavt energiforbrug og ingen vedligeholdelse er stor i øjeblikket, fortæller Huscompagniet. Foto: Allan Nørregaard

Billedstatus på jordsalg: Stor udstykning er udsolgt

Fredensborg - 10. januar 2020 kl. 20:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste kunder i SuperBrugsen i Humlebæk har nok regnet det ud. At det går godt med salget af udstykningen på arealerne bag SuperBrugsen, og det kan Huscompagniet bekræfte.

Byggeaktiviteten er stor, og de ledige grunde er få på Kirkevangen.

- Vi begyndte med salget i januar 2018, og nu er der gået knap to år. Reelt har vi ingen grunde tilbage, hvis vi får lukket de to aftaler, vi har på vej, fortæller Per Munck Kvisgaard, salgschef hos Huscompagniet, der har solgt de 38 parcelhusgrunde.

12 rækkehuse mellem SuperBrugsens parkeringsplads og Vilhelmsro blev solgt på kort tid helt fra projektets start, og grundene er solgt løbende som en pakke, hvor man køber grunden og opfører et hus fra Huscompagniet.

Dele af bebyggelsen på Kirkevangen ligger tæt på SuperBrugsen, men naboskabet er begyndt godt - der er ingen debat om gener fra SuperBrugsen, der jo som virksomhed har brug for varetransport.



- Markedet har været godt for den type boliger de seneste år. Der er en stor efterspørgsel på boliger, der ikke skal vedligeholdes de næste mange år og som har et meget lavt varmeforbrug. Rækkehusene blev solgt til seniorer, der ville flytte i noget mindre, fordi børnene var fløjet fra reden - eller at de syntes, at de havde for stor en have. Enkelte 1. gangskøbere er også flyttet ind, og rækkehusene ligger godt, fortæller Per Munck Kvisgaard og tilføjer, at parcellernes købere er en mere blandet gruppe af midaldrende og børnefamilier, og det miks er Huscompagniet glad for. Det har også spillet ind, at grundene er solgt som en pakkeløsning, hvor alle udgifter til eksempelvis kloaktilslutning, jordbundsundersøgelser og varmetilslutning har været kendt på forhånd.

- Vi ser også et marked for nedrivning af ældre huse, hvor vi hjælper med rådgivning, når køberne skal opføre et nyt hus fra Huscompagniet. Men når man køber en ejendom til nedrivning, er der bare flere uforudsigelige faktorer, der kan påvirke slutprisen. Det har ikke været en udfordring på Kirkevangen, forklarer Per Munck Kvisgaard.

Frygt for larm I processen med at lave lokalplanen forud for salget var der bekymring for, om larm fra SuperBrugsen kommer til at udløse klager fra beboerne. Brugsuddeler Bo Kristensen mindede om, at SuperBrugsen er en stor virksomhed, der for godt 10 år siden flyttede væk fra Benediktevej, fordi der blandt andet var klager fra naboejendommene over støj og lugtgener. Det ønskede brugsuddeleren at undgå fra en ny bebyggelse tæt på, og Huscompagniet mener da også, at der er fundet gode løsninger - blandt andet i placeringen af de parcelhusgrunde, der ligger tættes på SuperBrugsen.

- Jeg har ikke oplevet, at der er noget debat om det emne, og der er også kommet ekstra afskærmning. De boliger, der ligger tættest på SuperBrugsen, har jo også den fordel, at det er kort vej for at komme over for at handle, siger Per Munch Kvisgaard.

Byens 2. store projekt Den store udstykning mellem Vilhelmsro, SuperBrugsen og Fredensborg Kongevej har selve SuperBrugsen ikke haft noget med at gøre. SuperBrugsen har haft sit eget projekt på den gamle Brugs-grund på Benediktevej, der i mange år har stået som en tom spøgelsesbygning.

Efter finanskrisen gik markedet i stå, og det har været svært at genoplive projektet, men nu er det godt på vej med 17 rækkehuse. Brugsuddeler Bo Kristensen og formand for SuperBrugsen Fredensborg Steen Rasmussen oplyser at byggeriet nu er så fremskreden at der står Indflytningsklar Prøvehus klar den 12. januar .

Flere købere har afventet at kunne se det færdige resultat på en bolig. Nu er chancen for se hvordan de flotte kvalitetshuse ser ud - boliger der adskiller sig med høj byggekvalitet og funktionel indretning, fortæller Steen Læssøe fra Danbolig Fredensborg om boligerne på Benediktevej.



Danbolig Fredensborg, der står for salget, holder det første åbne hus i det færdige prøvehus søndag mellem klokken 12.00 og 13.00 - og samme tid de følgende søndage. Steen Læssøe fra Danbolig Fredensborg siger, at de første beboere flytter ind i denne uge.

Byggeriets arkitekt Lars Sternberg melder, at de i alt 17 rækkehuse løbende bliver indflytningsklare, således at sidste huse står klar til overtagelse 15. maj. Priserne ligger på 3.225.000 til 3.545.000 kroner. Se mere om byggeriet på www.båstruphuse.dk.