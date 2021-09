Alle værkerne fra projektet vil blive udstillet til fernisering lørdag den 27. november kloken 11. Her foto fra tidligere billedskole. Pressefoto.

Billedskole og »Kunst Lab« på Louisiana

Fredensborg - 06. september 2021 kl. 21:07 Kontakt redaktionen

Der er lagt op til en mangfoldig sæson, når Louisiana begynder efterårets Billedskole og Kunst Lab tirsdag den 21. september.

De aktuelle udstillinger danner nemlig udgangspunkt. Mamma Anderssons »Humdrum Days« er et møde med følsomme og foruroligende billeder af den svenske maler. Grønlandskdanske Pia Arkes værker rummer hendes fortællinger om sig selv og sit dobbelte tilhørsforhold til Grønland og Danmark, i fotografi, i video, i collage - i alvor, humor og poesi. Værkerne af den argentinsk/israelske kunstner Mika Rottenberg blander i originale fortællinger film, installation og skulptur. Jens Adolf Jerichau har med sig intense værk og på trods af et kort liv inspireret både Jorn og Kirkeby.

Sammen med Louisianas kunstformidlere går deltagerne på opdagelse i udstillingerne - tegner skitser, taler om værkerne og lærer om materialer, former og teknik.

I værkstedet er der mulighed for at eksperimentere indenfor maleri, tegning, skulptur og grafik. Kunst Lab, der er for de lidt større børn, går også i kunstnernes fodspor og arbejder med kreative processer. Billedskolen og Kunst Lab løber over 9 uger (med pause i efterårsferien) og afsluttes med fernisering lørdag den 27. november klokken 11, hvor alle der er udstilling af alle værkerne.

Prisen for at deltage er 1500 kroner, mens den er 1300 for medlemmer af Louisiana Klubben. Det inkluderer værkstedsarbejde, materialer etc.

Billedskole for 4-6-årige er tirsdage fra 15.30 til 17.30, hvor første gang er den 21. september. Billedskolen for 7-10-årige er på torsdage, også fra 15.30 til 17.30 - her er første gang den 23. september. Kunst Lab for de 11-15-årige finder sted onsdage fra 15.30 til 17.30, første gang den 22. september.

Tilmelding og flere oplysninger på www.louisiana.dk.