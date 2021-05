Billedserie: Prins Christian modtaget af en storsmilende dronning Margrethe

Prins Christian var i selskab med hele sin familie, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, lillesøster prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine, og de da kom gående fra bopælen i Kancellihuset ved Fredensborg Slot blev det tydeligt, at prins Christian nu er vokset til en ung mand, der er lidt højere end sin far.

Farmor dronning Margrethe tog imod med et kærligt, dobbelt fingerkys og udbredte arme, da dagens konfirmand prins Christian kort før klokken 11 ankom til sin konfirmation i Fredensborg Slotskirke.

FAKTA Gennem de seneste 100 år har Fredensborg Slotskirke været anvendt til flere kirkelige handlinger for medlemmer af den kongelige familie. Særligt har kirken dannet rammen om kongelige konfirmationer.

I 1915 var det Kronprins Frederik (9.) og Prins Knud, der blev konfirmeret i kirken.

I 1955 var det H.M. Dronningen, der som Prinsesse Margrethe blev konfirmeret samme sted.

Siden er følgende medlemmer af den kongelige familie blevet konfirmeret i Fredensborg Slotskirke:

H.K.H. Prinsesse Benedikte i 1959

H.M. Dronning Anne-Marie blev som Prinsesse Anne-Marie konfirmeret i 1961

H.K.H. Kronprinsen i 1981

H.K.H. Prins Joachim i 1982

H.H. Prins Nikolai i 2013

H.H. Prins Felix i 2017.



Dagens konfirmand var klædt i navyblåt jakkesæt og vest med knapper. Han havde sin salmebog i hånden.

Der blev knipset mange billeder både af de lokale, der var mødt op ved slottets gårdsplads og alle pressefolkene, der også forsøgte at få en kommentar ved at råbe tillykke til konfirmanden, som dog nøjes med at svare "Mange tak" til hilsnerne.