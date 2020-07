Billedserie: Her bliver stofferne solgt

På de samme steder rundt om i Fredensborg Kommune sker der dag ud og dag ind handler med stoffer. Politikerne kalder stederne hotspots for narkohandel, og de vil have politiet til at sætte en stopper for salget nu. Det kom frem på et byrådsmøde tidligere på ugen. Frederiksborg Amts Avis har i facebookgruppen »Borgerne i Fredensborg Kommune« spurgt medlemmerne, om de har oplevet salg af stoffer i deres nabolag. Avisen har i alt fået godt 30 henvendelser fra borgere, der både er frustrerede og utrygge ved at færdes i nogle dele af kommunen.