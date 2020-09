Se billedserie Da de lokale jægere begyndte at skydetræne i Langstrup Mose i 1970'erne og 1980'erne, var de årlige skud på 12.000-15.000 skud. Det var også vilkårene så sent som i 00'erne, men derefter tog aktiviteten voldsomt til. At der årligt blev sendt op mod 200.000 lerduer i luften, endte med at lukke skydebanen.

Send til din ven. X Artiklen: Billedhistorie: Mosen, hvor jægernes træning stak helt af og kostede millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedhistorie: Mosen, hvor jægernes træning stak helt af og kostede millioner

Fredensborg - 15. september 2020 kl. 19:15 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag er den sydlige del af Langstrup Mose et grønt og rent naturområde, hvor alle kan gå en tur. For fem år siden blev der skudt op mod 200.000 skud efter lerduer, og jægerne, der drev skydebanen, havde ingen procedure for opsamling af plastikhætter og knuste lerduer.

Det skete trods for at det var en del af miljøgodkendelser for skydebaner, at affaldet skal indsamles. Men tingene var på 10 år stukket helt af for Karlebo Flugtskydebane. Det kan virke surrealistisk i dag, men det var virkeligheden. I flere år op til 2015 havde naboer, jægere og politikere indædt diskuteret støjgener fra banen uden at kunne opnå enighed. Først da der i foråret 2015 blev vist billeder af de enorme mængder af affald i mosen, begyndte det spor, der få år senere førte til, at jægerne lukkede skydebanen og lukkede Karlebo Flugtskydebane og opløste Karlebo Sogns Jagtforening.

Politikerne, hvoraf et flertal indtil det sidste havde stemt nej til en lynlukning af skydebanen, besluttede at oprense den kommunalt ejede mose. Prisen blev godt 7,4 millioner kroner for at få ren jord efter 42 år med skydebane.

Få historien fortalt med billeder her - og læs den tilknyttede sn.dk+ historie, der fortæller om den sydlige del af Langstrup Mose, som den står her i 2020.