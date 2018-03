Billeder og video: Hundredvis af borgere vil finde de gode ideer

Kulturstationen i det gamle posthus i Humlebæk blev næsten løbet over ende til åbningsreceptionen lørdag ved 11-tiden. Heldigvis er rummene mange og store i det gamle posthus, som Fredensborg Kommune har købt for at undgå, at der kommer en dagligvarebutik på arealet.

Det skal i stedet være et kultursted, og imens byrådspolitikerne sparer sammen til at flytte biblioteket, har en gruppe borgere fået nøglerne til det gamle posthus. Nu hedder stedet Kulturstationen, og det er meningen, at alle borgere kan være med til at teste stedet i de kommende år. Hvad virker, når man skal samle mennesker i et fællesskab?