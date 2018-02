Billeder: Sommerens skønhed fastfryses i ny kunst-installation

Det er svært at holde fast i naturens skønhed, men det er netop det, den engelske kunstner Rebecca Louise Law gør gennem sin kunst. Hun bruger tørrede blomster til at skabe store kunstinstallationer - rum med tusindvis af tørrede blomster. Publikum kan gå rundt mellem blomsterne og nyde dem i flere måneder, for tørrede blomster kan holde sig i flere år.

Lige nu er hun i gang med at opsætte tusindvis af blomster i et loft i et af udstillingsrummene på Nivaagaards Malerisamling. Udstillingen kan opleves fra på fredag og frem til den 12. august.

- Alle blomsterne er fra i sommers, så på den måde er det jo en lille del af sommeren 2017, der kommer til at hænge herinde de næste måneder, siger Rebecca Louise Law. Hun giver publikum mulighed for at nyde naturen uden at skulle føle et tidspres over, at den snart forsvinder.