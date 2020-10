Billeder: Se hvem der har kommunens magtfulde poster

Tal fra Danmarks Statistik viser måske ikke så overraskende, at de fleste bestyrelsesposter og topstillinger i det danske erhvervsliv varetages af mænd, og at den skæve fordeling af magten går igen, når man kigger på Folketinget og byrådene rundt omkring i landets kommuner.

I Fredensborg Kommune er billedet det samme. Her sidder der 27 politikere i byrådet. Af dem er 17 mænd og 10 kvinder. Den fordeling er umiddelbar svær at ændre på, for sammensætningen afgøres her af vælgernes krydser. Alligevel er partierne ikke helt uden indflydelse. De kan delvist påvirke udfaldet gennem deres opbygning af opstillingslisten: Flere kvinder i toppen af listerne ville muligvis sikre endnu mere østrogen i byrådet.