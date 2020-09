Billeder: Se de nominerede til Årets Ildsjæl

Lone Kirkwood: Otte dage før, Danmark lukkede ned pga. covid-19, blev Lone, igennem Kokkedal på Vej´s ?Samtalevenner?, introduceret for et iransk par, som har fået asyl i Danmark. Det iranske par har kun været i Danmark i få år, men har allerede godt fat i sproget og venter en lille pige. Lone har hjulpet parret med mange ting. Blandt andet har hun kontaktet kommunen for at få alt på plads omkring kvindens barsel og rettigheder i forbindelse med den. Foto: Presse