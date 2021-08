Se billedserie Når børn spiller musik, lærer de fordybelse. Den kommer ikke de første uger, men der går ikke lang tid, før både forældre og musikskolens lærere oplever en forskel. Børnene bliver bedre til at koncentrere sig i længere tid. Og så er de en del af et socialt fællesskab, understreger Fredensborg Musikskole. Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Sådan skal børn lære, at musik er mere end et tryk på en knap Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Sådan skal børn lære, at musik er mere end et tryk på en knap

Børn og forældre kan glæde sig over et nyt, visionært samarbejde. Fredensborg Musikskole har fået 1,4 millioner kroner til projektet »Musik med Krop«, som skal udfolde sig i samarbejde med Nivå Gymnastikforening i Gymnastikkens Hus.

Fredensborg - 17. august 2021 kl. 18:35 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Engang talte man meget om, at børn ikke vidste, hvor mælken kommer fra. Ud over et køleskab i et supermarked... Nu vil Maria Blum Bertelsen gerne tale mere om, hvor musikken kommer fra.

Jamen!

Den kommer jo, når man trykker på en knap på telefonen, computeren eller fjernsynet. Det ved ethvert barn, der har haft en iPad i hånden.

Lederen af Fredensborg Musikskole smiler midt i alvoren, fordi Fredensborg Musikskole har fået puljemidler til et samarbejde med Nivå Gymnastikforening i Gymnastikkens Hus, der ligger som nabo til musikskolens lokaler på Kokkedal Skole.

Derfor er der fornyet dynamik midt i den kendsgerning, at færre og færre børn er en del af musikskolens tilbud i deres børne- og skoleliv.

De lytter til musik, men de skal helst længere end til oplevelse af, at musikken kommer, når man trykker på en knap. For så kommer der ikke særlig meget musik fremover... Musik kommer, fordi nogle har lært at spille på et instrument og bruger det, som de har lært.

Efter nedlukningerne under Coronaen oplever musikskolen en meget stille opstart, og musikskolen har i en længere årrække skulle kæmpe hårdere for at overbevise børn og forældre om, at musikskolen giver adgang til et socialt fællesskab og lærer børnene at fordybe sig, ud over at de lærer at synge eller spille på et instrument.

Gennembrud for en ide I skoleferiens sidste uge kunne børn i Kokkedal melde sig til fem dage med mange forskellige aktiviteter, og fredagen blev brugt sammen med musikskolens lærere, hvor børnene kunne vælge at spille på et instrument eller synge.

Det er en af de måder, hvor Fredensborg Musikskole gør reklame for sig selv.

Maria Blum Bertelsen ser gerne, at politikerne og Fredensborg Kommune styrker kendskabet til musik allerede i børnehaverne, og for at kickstarte det arbejde, har musikskolen søgt og fået puljemidler fra kulturministeriets pulje med navn »Grib engagementet«.

Initiativet kommer fra Maria Blum Bertelsen, der sammen med sin mand har kredset om ideen i mange år, og da hun så Gymnastikkens Hus vokse på nabogrunden til musikskolen, blev parløbet med Nivå Gymnastikforening etableret i samarbejde med Børnehusene Kokkedal og Ullerødskolen.

Fredagen med musiske workshops gav et højt aktivitetsniveau med sang, musik, instrumenter, pandekager og fællesskab. Det var en travl dag for musikskolen, der ellers lider under eftervirkninger fra Coronaens nedlukning. Derfor søger musikskolen nye veje, og det sker blandt andet med det kommende projekt »Musik med krop.

Nu vil alle før-skolebørn i Kokkedal få forløb over otte uger i samarbejde med musiklærere og gymnastikforeningens instruktører. Og hvordan kommer det til at se ud?

- Det kunne være ved at hoppe i takt eller synge en sang, imens kroppen bevæger sig. Hvordan det helt præcist bliver, er vi i øjeblikket ved at udvikle, og derfor vil jeg ikke sige så meget. Men det vigtige er, at musikken bliver en integreret del af gymnastikken - det skal ikke være sådan, at børnene først får en time med musik og så en time med gymnastik, fortæller Maria Blum Bertelsen, der alligevel ikke kan lade være med at lade tankerne bevæge sig ud af tangenterne.

Giv det til alle børn For der er masser af ting at tage fat i, og det bliver langt mere konkret og kropsligt end at hoppe til musik fra et musikanlæg. I gymnastiklokalet svinger man, og i musikken har man pendulet til at holde en takt. Måske det kan bruges? Det vil vise sig, og forventningerne er store.

- Når børnene har været igennem forløbet, har de fået en forudsætning for at vide, hvad det vil sige at gå til gymnastik, og hvad det vil sige at spille på et instrument. Der vil også indgå dans, lige fra ballet til street dance. Vi synes, at det er vigtigt, at børn snuser til musik og dans, fordi det indlejrer sig i dem som noget, de tager med sig, siger hun og fortsætter:

- Vi håber, at ideen kommer så meget i fokus, at politikerne sætter det på budgettet, så alle kommunens børn får den samme oplevelse, siger Maria Blum Bertelsen, der har et stærkt ønske om, at alle børn inden 1. klasse har mødt musikken og instrumenterne.

Ikke blot ved at trykke på en knap, men ved at føle musikken i fingrene og kroppen.

Sagen i stikord Det er i øjeblikket højsæson for indskrivning til musikskolen, og forældre og børn kan læse mere på www.fredensborgmusikskole.fredensborg.dk

Fredag i sidste uge var der workshopdag på musikskolen for børn, der havde meldt sig til sommerferieaktiviteter for børn i alderen 2. klasse og opefter. Et par håndfulde havde desuden tilmeldt sig en workshop blot for den ene dag.

Frederiksborg Amts Avis var forbi for at høre om musikskolens nye projekt i samarbejde med Tårnby, Lolland og Aalborg Kommuner.

Kulturministeriets pulje »Grib Engagementet« har givet 1,4 millioner kroner til at udvikle projektet »Musik med Krop«, der får et særligt omdrejningspunkt i Kokkedal.

Her skal børn fra Børnehusene Kokkedal introduceres for gymnastik og musik tilbudt af musikskolen og Nivå Gymnastikforening i fællesskab.

Fredensborg Musikskole har som et andet initiativ ansat en lærer, der kan undervise i det tyrkiske strengeinstrument Saz.

Det sker for at styrke integrationen og fællesskabet på tværs af kulturer på musikskolen.