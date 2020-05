Madkollektivet og NO16 indgår et samarbejde om at lave en deli og kaffebar i Jernbanegade, og det hele udspringer af gode ideer, god kemi og Corona-krisen. Fra venstre ses Nina Larsson, Camilla Bodeholt Thomsen, Rune Sonnichsen, Birgitte Majlund og Susanne Schmidt. Foto: Allan Nørregaard

Billeder: Ny kaffebar midt i krisetid er historien om byliv, der blomstrer

Dermed fortsætter private initiativer med at skabe liv i den del af Jernbanegade, som vender ned mod slottet og som i mange år har været kritiseret for at skræmme turister væk fra handelslivet i Fredensborg - fordi området ved Lille Torv har været så lidt indbydende.

Inden for det seneste halvandet år har borgere og turister kunnet glæde sig over cafeen og specialitetsbutikken Country Market og mini-varehuset NO16, og det er forretningskonceptet i NO16 med garnbutikken og interiørbutikken, der åbner for nye »legekammerater« her midt i Coronakrisen.