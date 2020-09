Se billedserie Endelig! Politikerne var stolte og glade onsdag eftermiddag, hvor der var spadestik til Gymnastikkens Hus - et projekt til samlet set godt 53 millioner kroner, når man medregner renoveringerne af den eksisterende Holmegårdshallen og tagene. Foto: Allan Nørregaard

Billeder: Nu får 1200 gymnaster et nyt gymnastikhus

Fredensborg - 02. september 2020 kl. 19:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange, der har ventet i mange år på Gymnastikkens Hus, og onsdag eftermiddag måtte de vente på hele fire taler, inden spaderne kom i jorden ved Kokkedal SKole.

Det gjorde dog ikke så meget, fordi byggeriet er i fuld gang, og talerne var korte og fuld af stolthed og glæde. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) understregede, at det bliver hele Kokkedal, der får glæde af byggeriet.

- Gymnastikkens Hus vil være med til at brande Kokkedal som en rigtig idræts- og gymnastik by. Den del ved jeg, at Nivå Gymnastikforening vil bidrage til med stor energi, og det skal I have tak for. Når det er sagt, så er byrådet, administrationen og entreprenøren meget opmærksomme på at minimere de gener, som byggeriet kan og vil betyde for beboerne her i området, sagde borgmesteren, inden Kristian Hegaard (R) som formand for Fritids- og Idrætsudvalget muntert causerede over de over 10 år lange forberedelser:

- Man siger, at et straffespark med for langt tilløb risikerer at sparke bolden over målet, funderede han og tilføjede, at i gymnastik giver et langt tilløb med koncentration og grundighed det bedste resultat.

Svømmehal, briller og kloge børn Her var borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) ved at afbryde med en sjov bemærkning om, at svømmehallen i så fald ville blive et endnu bedre projekt, røbede han senere på eftermiddagen...

Og langt har tilløbet været, for da Kristian Hegaard var nyvalgt politiker for 11 år siden, så han første gang de unge gymnaster slæbe på store redskaber i Holmegårdshallen.

Politisk har projektet været undervejs i mange år, og det er kun er få år siden, at budgettet var under halvdelen af de nu over 50 millioner kroner, der bruges på byggeriet og renoveringer.

Partifællen Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, præsenterede han med ordene, at han stod på spring - og det gjorde han så også, sprang frem, så brillerne hoppede ud af skjortelommen.

- Det er med andre ord ikke tale om, at vi lige sætter en lille »knopskydning« på skolen. Derfor har det også været en stor - og vigtig - opgave for arkitekten at udforme den nye bygning, så den både harmonerer med Kokkedal Skole arkitektoniske udtryk og samtidig udstråler en høj kvalitet. Det synes jeg er lykkedes, når jeg ser tegningerne og illustrationerne, sagde Lars Simonsen.

Per Frost Henriksen (S) , formand for Børne- og Skoleudvalget, mindede om, at Gymnastikkens Hus giver alle byens børn nogle fantastiske muligheder for at tumle og bevæge sig.

- De får et hus, hvor de kan blive udfordret motorisk. Hvor de kan få pulsen op - og hvor de kan udfordre deres grænser.

- Det er godt - ikke bare fordi det er sjovt og sundt at bevæge sig - men også fordi bevægelse er vigtig for børnenes indlæring og kropsforståelse. Børn bliver klogere af at bevæge sig, understregede han, og den konservative Thomas von Jessen fik senere indskudt, at det også er godt, at Nivå Gymnastikforening prioriterer elitegymnastikken højt.slot