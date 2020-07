Billeder: Langstruplunds venner takker Sinne for 40 år med ridelejr

Hver sommer siden 1980 har hundredvis af børn og unge været på lejr i de idylliske omgivelser på gården ved Søholm i Fredensborg. Nogle somre har Sinne haft helt op til fem ridelejre - og det er først inde for de seneste år, at hun ikke selv har stået for alt fra madlavning til at muge ud i stalden.