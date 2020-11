Billeder: Landsby inviterer til naturjul hver weekend

I landsbyen Karlebo vokser der fra den kommende weekend og helt op til jul et naturjulemarked op mellem kroen og de nye tennisbaner. Julemarkedet vil byde på kogler, kranse, kastanier, kræmmerhuse, kanel- og kardemomme i kongelige kopper.

Her er der inspiration, gør det selv, råvarer, julekort, adventsgaver, færdige bordopdækninger og dekorationer, lyder det i invitationen.

- Vi er begge naturmennesker og bliver inspireret af det der er lige udenfor vores vinduer. Farver, former og dufte er det som spreder julestemning hos os« siger de to initiativtagere, Anne og Lotte, der begge bor begge i området.

Det lokale betyder meget for dem.

- Vi taler meget om det lokale, og derfor sælger vi primært lokalt producerede juleting. Storleverandør til markedet er Karlebos helt egen natur. Undersøgelser viser at selv om vi gerne vil, har danskere ikke tid til at gå ud i naturen, så derfor har vi samlet alt hvad naturen giver, her på markedet, uddyber de.