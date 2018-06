Billeder: Golflegender fejrer 25 år med Simon's Golf Club

På Simon's Golf Club kan man i denne weekend se nogle af de legendariske golfspillere fra de seneste årtier. En af dem er Ian Woosnam, der til åbningen af Simon's Golf Club i 1993 indviede klubben ved at slå det første drive. Ak, det gav ekstra arbejde, fordi golfklubben var nødt til at redesigne hullet, fordi Ian Woosnam nåede greenen med bare et slag. Manden er en af de »store fem« i en generation af europæiske golfspillere, og da han fredag formiddag ved 11-tiden skulle slå sit første slag i turneringen på Simon's Golf Club, var der mange, der trak op på bakken.

Klapsalverne for Ian Woosnam var pæne efter det første slag, og de var endnu større en halv time senere ved hul 3, hvor man skal slå ud over kanten af den store sø. Et lille øjeblik kunne man gisne om hole-in-one, om end Ian Woosnam i turneringsavisen fortæller, at han er begyndt at døje med rygproblemer og mest spiller for at have det sjovt.