Billeder: Fotografernes pletskud af en ung kronprins

Kronprins Frederik har altid levet et liv, hvor han blev fotograferet, hvis han blev genkendt af en fotograf. Livet om sommeren omkring Fredensborg Slot har dog også været et liv, hvor de lokale medier har ladet kongefamilien have et familieliv på størstedelen af årets dage. Sådan var det dengang, og sådan er det nu.

Med enkelte undtagelser - for fristen til at fotografere kunne blive for stor. Som i oktober 1972, hvor kronprins Frederik og prins Joachim var på indkøbstur for at købe børnetøj med barneplejersken. Det blev til en lille historie i Frederiksborg Amts Avis. Vi har været i arkivet for at finde nogle af de bedste fotografier af kronprins Frederik i de unge dage - før avisens billedarkiv blev digitalt.