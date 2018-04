Billeder: Festlige unge hærger stor badebro

For de trofaste badegæster lørdag morgen den 21. april i Humlebæk var det et sørgeligt syn. Knuste glasskår, pizzabakker og papir - for ikke at tale om resterne af joints. Tue Meyhoff, formand for Bjerre Strand Badelaug, beretter: