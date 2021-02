Se billedserie For at gøre undervisningen så coronasikker som mulig har eleverne været meget udenfor. Her har de både spillet skakstafet og været på ture i slotsparken. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Billeder: Endrupskolen bød eleverne velkommen tilbage med skakstafet og hviskeleg

Eleverne i 0. til 4. klasse er tilbage i skole efter en lang nedlukning. Nu gælder det om at sikre børnenes trivsel, og derfor har det været et noget alternativt skoleskema eleverne er mødt ind til på Endrupskolen.

Fredensborg - 13. februar 2021 kl. 07:27 Af Trine Lønbro Nielsen

Spørger man eleverne i 4. klasse på Endrupskolen i Fredensborg, hvad der har været det allerbedste ved at vende tilbage til skolen efter den lange nedlukning, så er svaret klart og entydigt: »VENNERNE!«.

Det sociale har ifølge eleverne nemlig slet ikke været det samme, når ikke man har kunnet mødes på skolen. Derfor var det ekstraglædeligt, at det var et skoleskema spækket med hyggelige og sociale aktiviteter, som mødte eleverne i denne uge.

- Det var rigtig dejligt at se sine venner igen. Dem har jeg savnet - det har været lidt ensomt at være derhjemme. Frikvartererne har ikke været så sjove, så det er dejligt at være tilbage og lave en masse sjove ting, lyder det fra Bertram fra 4.A, der får opbakning fra klassekammeraterne Alma og Oliver.

- Vi har virkelig savnet hinanden, siger Alma, mens hun giver en af pigerne et kram.

- Ja, og vi har savnet lærerne. Det er godt at være tilbage, så man kan få noget hjælp, når man ikke kan finde ud af tingene. Det har mor og far ikke altid kunnet, fordi de selv arbejder, lyder det fra Oliver.

Temaet er fastelavn Vi er mødtes med eleverne fra 4.A i klasselokalerne inde på skolen. Her de delt i to hold for at mindske risikoen for smitte, men begge hold har lagt samme tema for dagen, fastelavn.

I det ene lokale er har eleverne fundet en masse ting i klasselokalet, der kan sige lyde. På en række skiftes de til at gå op til en af kammeraterne, der står med ryggen til. De laver en lyd med den ting, de har fundet, og så skal Oliver gætte, hvad det er.

- Er det papir?, spørger han, da en af vennerne forsigtigt og ganske rigtigt river en stump papir over.

Inde i lokalet ved siden af, er det den gamle klassiker - hviskeleg - der lige nu er på programmet, og her er sætningen 'hej med dig' blevet til 'jordbær'.

- Det er lidt underligt, griner en af pigerne.

Fokus på trivsel At eleverne havde savnet hinanden, det sociale, de voksne, og legene i frikvarterene, kommer ikke bag på skolens nye leder Helle Toftekær. Da nyheden om genåbningen af de yngste klassetrin ramte forsiderne, begyndte hun sammen med lærerene at arrangere, hvordan den første uge efter nedlukningen skulle se ud, og her var ingen tvivl: Den skulle emme af alt det, børnene havde savnet allermest.

- Børnene har haft det svært under nedlukningen, og de har brug for at lege med hinanden igen. Derfor har vi lagt vægt på, at den første uge skal være fuld af leg og hygge og med fokus på deres trivsel. Vi har arbejdet for skånsom måde igen at vænne dem til, hvordan det er at gå i skole, fortæller hun og tilføjer, at det faglige selvfølgelig også er i fokus, men på mere utraditionel vis.

- Vi har været rigtig meget ude både i skolegården og ovre i Slotsparken. Vejret har jo været helt fantastisk, så vi har brugt naturen i en faglig sammenhæng.

Skak og isskulpturer Skolelederens pointe skinner igennem, da vi bevæger os videre ud i skolegården. Her er det 4.B, der er i fuld gang med dagens aktiviteter i det frostklare vintervejr.

På den indhegnede boldbane står eleverne inddelt i mindre køer. De forreste tager spurten ned for enden af banen. De holder hovedet koldt og tager et træk. Så løber de tilbage, inden det bliver de næstes tur.

Det er god omgang skakstafet, som de har gang i, fortæller matematiklærer for 4. klasserne, Michael Mowitz.

- Det er skolernes skakdag i dag, og den plejer vi altid at være tilmeldt. Så derfor var det en oplagt aktivitet netop i dag. Skak udfordrer dem i at tænke strategisk, samtidig med at de hygger sig, fortæller han.

Mens eleverne spiller videre, viser klasselærer Nina Skou mig over til de fine isskulpturer, som eleverne har lavet tidligere på ugen.

De er ifølge hende endnu et resultat af en uge i hyggens og naturens tegn, men skildre også meget fint, hvordan skolefagene er tænkt ind i deres lege.

- I natur/teknik var vi ovre i parken og finde ting og ord med a, b, c og så videre. De ord tog vi med ind i dansk, hvor temaet var poesi og lyrik, og her skrev eleverne vinterdigte. I billedkunst har de så lavet de her skulpturer, siger hun og peger på en udstilling i skolegården.

Her hænger fine iskrystaller med flotte blade og agern og glimter i solen. På jorden står et par islanterner og andre fine isklumper, mens elevernes digte hænger på muren bag - lamineret, så det barske vintervejr ikke ødelægger dem.

- Det er et meget godt eksempel på, hvordan vi også forsøger at tænke hele fagrækken ind, tilføjer skoleleder Helle Toftekær.

Tilbage til skolebøgerne Udover de mange udendørs lege, har eleverne været på samtaleture to og to, mens de har skiftet pladser hver dag for at få snakket godt igennem på kryds og tværs.Nu venter endnu et ophold i skoledagene, når eleverne i næste uge har vinterferie, men så vender Endrupskolen og dens personale stærkt tilbage på den anden side, forsikrer Helle Toftekær.

- Lærerne er netop nu ved at planlægge undervisningen til uge 8 med en masse nye faglige aktiviteter. Her kommer skoledagene nok til at ligne sig selv lidt mere, siger hun.

Trods nedlukningen og en uge med fokus på trivsel, er Helle Toftekær ikke nervøs for, at de yngste elever skulle have et hul i fagligheden, når de en dag forlader skolen. Ifølge hende har de nemlig rigelig tid til at indhente det eventuelle tabte, som nedlukningen kan have forårsaget.

- Der er selvfølgelig nogle ting, som er anderledes for dem, men de har så lang tid endnu i skolen, at det er vores vurdering, at de nok skal nå at indhente det, de måske er sakket bagud.