Billeder: Der er altid bid i fiskernes fællesskab

Billeder: Der er altid bid i fiskernes fællesskab

Fredensborg - 22. august 2020 kl. 05:56 Af Steffen Slot

I de tidlige morgentimer var det forunderligt at se, hvordan tre-fire meter brede stimer af makreller svømmede omkring den lille kutter. Makrellerne skinnede i solen tæt på overfladen, og hver eneste gang blinkene blev smidt i vandet, var der bid.

- Fantastisk fiskeri, fortæller Allan Vitting og tilføjer halvt grinende:

- I et kvarters tid. Så var makrellerne væk, og vi kunne ikke forstå det. Indtil vi så sælerne. Der var to-tre sæler, og når de kommer, er fiskene væk. En sæl er nok... Vi prøvede at fiske andre steder, og vi fangede da også nogle makreller, men slet ikke som det første kvarter på Nordvestrevet ud for Hven...

Sletten Fritidsfiskerlaug havde i søndags arrangeret en fælles fisketur på Øresund med afgang klokken 06.00 fra Vedbæk Havn med kutteren »Jaw«, og 17 medlemmer deltog. To af deltagerne var nye medlemmer, og derfor fik fritidsfiskerlaugets formand, Allan Vitting, ikke det præcise overblik over, hvad der blev fanget.

- Når der er nye medlemmer, bruger jeg meget tid på at få snakket med dem og få dem introduceret til de andre medlemmer. Jeg synes, at det er vigtigt, at de hurtigt bliver en del af fællesskabet og føler sig velkommen, siger Allan Vitting, der i sommerheden havde taget en stråhat på hovedet i stedet for den sorte kasket, som han ellers bruger på fisketure.

Når snakken går i læ I kælderen under Foreningshuset Strandlyst har Sletten Fritidsfiskerlaug en lille, hyggelig kælder, der lugter en del af fugt trods sommerheden og flere ugers fravær af regn.

Her mødes medlemmerne jævnligt for at snakke eller lave praktiske ting som forfang til fladfiskeri, og det fortæller fire medlemmer om et par uger inden søndagens fisketur. En del af laugets formål er netop fællesskabet, også på land. Sletten Fritidsfiskerlaug adskiller sig fra andre lystfiskerforeninger ved ikke at have en eller flere både, som medlemmerne kan låne. I stedet arrangerer lauget fælles fisketure på Øresund i private både eller ved at leje nogle af de kuttere, der sejler ud fra Helsingør eller Vedbæk.

Nøgleordet er fællesskab: - Vi betaler et kontingent hvert år, og en stor del af pengene fra kontingentet går til at leje kuttere, som vi har selv. Det betyder, at vi bedre kan bestemme, hvor vi skal sejle hen, og for det enkelte medlem skal der kun et par ture til, inden kontingentet er tjent hjem, forklarer Allan Vitting og tilføjer, at det er på fisketurene, at medlemmerne for alvor lærer hinanden at kende.

Og hvor hurtigt bliver man en del af fællesskabet? Flemming Jørgensen, der har været medlem omtrent et år, siger straks:

- Jamen, det er man, når man går ombord på båden. For det handler ikke kun om at fiske, men også om at hygge sig - at gå ned om læ og få en kop kaffe eller en pølse, imens man snakker.

Han indrømmer dog, at denne vinter har været en hård opstart på medlemsskabet, fordi de har været uheldige med vejret på mange af turene. Blæst og regn i stride strømme.

- Først når man kommer hjem igen, kan man grine af det, konstaterer Alf Dissing, der har været medlem i godt halvandet år.

Læg dertil den afstressende effekt:

- Når man fisker, kan man ikke lave andet - ikke stå med sin telefon, fordi begge hænder er beskæftiget, siger Allan Vitting.

Gode råd på båden At fiske handler meget om teknik, og derfor bruger de erfarne medlemmer ganske meget tid på at lære fra sig. Indtil en vis grænse... For Sletten Fritidsfiskerlaug har også sin årlige konkurrence, hvor alle fangster indvejes og opgøres efter et sirligt pointsystem.

- Vi havde et år, hvor der var tre point mellem vinderen og 2. pladsen - så er vi nede i en forskel, hvor man taber med 10 gram, og det er sjovt, husker Henrik Vitting og i skarp konkurrence med svigerfar Allan, om end han har svært ved at nå med på alle turene, og derfor går han glip af nogle fangstmuligheder.

Fiskebestanden i Øresund er nogenlunde, selvom torskebestanden umiddelbart er gået ned, lyder det.

- Det er efterhånden længe siden, at jeg har haft torsk nok i fryseren til at lave mine lækre torskebøffer, konstaterer Henrik, inden Alf fortæller, at han for nylig var på fisketur i en privat båd, hvor de fangede ganske mange torsk.

Når torsken skal på krogen, er det et godt råd også at bruge sildeforfang og lade sildene blive på krogene som madding for torsken. Hvis man rammer en sildestime med torsk i nærheden, bider torskene på det, der ligner en skadet og forsvarsløs sild. Ellers er det småt med håndfaste råd til, hvor fiskene i Øresund kan findes - det ændrer sig fra dag til dag, og som vi hørte indledningsvist: Fra stime til stime. Undskyld, fra time til time.

Sagen i stikord Sletten Fritidsfiskerlaug har eksisteret i over 30 år og har i øjeblikket omkring 64 medlemmer.

I normale år har fiskerlauget haft omkring 80 medlemmer, men på grund af Coronaen er aktivitetsniveauet neddroslet, og derfor glemmer nogle medlemmer at forny medlemsskabet.

Målet for Sletten Fritidsfiskerlaug er at fiske og gøre det i fællesskab, og derfor passer det bestyrelsen fint, at medlemstallet ligger nogenlunde stabilt, så medlemmerne kender hinanden.

Igennem årene har foreningen stået bag flere fælles aktiviteter, også for ikke-medlemmer. Banko har tidligere været en stor succes.

Man kan læse mere om foreningen på www.slettenfritidsfiskerlaug.dk, hvor man også kan melde sig ind - og melde sig til næste makreltur onsdag den 26. august fra klokken 17.00.