Se billederne: Bøgerne er tilbage, og det fejrede børnene med flag

På vej ind til biblioteket var alle gæster blevet modtaget af elever, der viftede med flag. De fik naturligvis udpeget borgmesteren, men midt i al vifteriet var der også en pige, der konstaterede: »Der er godt nok mange borgmestre...«

Nu har Kokkedal igen et offentligt bibliotek. Det ligger på Kokkedal Skole, hvor mennesker på tværs af aldre kun kan mødes mellem bøger og tæt på kaffe.

»En ny LP«, »Fru And på tur« og »De små monstre« er blot tre af de mange bogtitler, der dannede bagtæppe for mandagens festlige indvielse af det nye bibliotek på Kokkedal Skole.

Det er et skolebibliotek, hvor der også er adgang for borgerne, og på den måde kan alle slå to fluer med et smæk. Længere nede i biblioteksrummet er der flere bøger for voksne, og fra vinduerne er der udsigt til skolens hønsegård. Med andre ord: Der er gjort alt for, at stedet er hyggeligt, og det fik da også mange begejstrede ord med på vejen.

- Vi har nu fået et bibliotek, hvor vi kan komme udefra og låne bøger, inden vi går over i skolens kantine og køber en kop kaffe eller en forfriskning, sagde Anne Vadstrup, der er ny formand for skolebestyrelsen på Kokkedal Skole.

Hun fortsatte:

- Jeg har boet i Kokkedal i 14 år, og det har været skønt at følge med i den positive udvikling. Politikerne skal have ros for modet til at udvikle området, og jeg er jo uddannet inden for økonomi. Det er en investering, der godt kan betale sig.

Inde på selve biblioteket fik politikerne hjælp af elever fra 1.C, da den røde snor skulle klippes over. Har I haft en god sommerferie, spurgte borgmester Thomas Lykke Pedersen. Jaaaa, blev der svaret - også til det næste spørgsmål: Har I glædet jer til at komme i skole igen.

Det nye pædagogiske læringscenter med adgang også for borgerne er en del af projektet »Fremtidens Skoler«, hvor der i øjeblikket bygges om på Kokkedal Skoles vestlige afdeling.

For nogle år siden var der et cafebibliotek med begrænset åbningstid placeret i bygningerne tættere på Holmegårdscentret, men det blev lukket som del af besparelserne i et budgetforlig.