Billeder: Beskæring eller miljøsvineri?

18. august 2020

”Vejdirektoratet kalder det beskæring – jeg kalder det miljøsvineri” Sådan lyder en af reaktionerne på, at det levende hegn ved Veksebo lige nord for Fredensborg er blevet beskåret. Det skete sent på aftenen for et par uger siden og med store maskiner, der har efterladt mange af grenene som flænsede, stikkende stumper.

Den korte forklaring fra Vejdirektoratet er, at beskæringen skal se bedre ud – men at økonomiske og praktiske hensyn gør, at den nænsomme beskæring fravælges. - Jeg vil gerne medgive, at det ser skidt ud med de grene, der er flænset af. Aftalen med entreprenøren er også, at der skal ske en finpudsning med motorsav, og det vil også ske – og vi tager også forbi på en besigtigelse for at se, at det sker, siger Kim Jansen, afdelingsleder i entreprisesektionen i Vejdirektoratet.

Når det er sagt, er der en række praktiske og økonomiske omstændigheder, der forklarer den voldsomme beskæring. Hvis træerne breder sig for meget, går det ud over trafiksikkerheden. - Vi kunne godt beskære mere nænsomt, men så skal vi oftere forbi. Nu kan vi nøjes med at foretage en kraftig beskæring med nogle års mellemrum, og det giver færre forstyrrelser af trafikken, forklarer Kim Jansen og tilføjer, at det selvfølgelig også har et økonomisk aspekt.

Gror til igen Ved at beskære kraftigt kan Vejdirektoratet halvere antallet af gange, hvor entreprenører skal forbi for at beskære. Desuden er der indlagt metodefrihed i de store udbud, og det betyder, at Vejdirektoratet beskriver, hvordan resultatet skal se ud. Og det skal se pænere ud end i øjeblikket, men:

- Entreprenøren må gerne vente med at finpudse med motorsav og rydde op i krattet, indtil de næste gang er forbi for at slå græs. Det sker om nogle uger, hvor de flænsede grene vil få et pænere snit, men grenene kommer jo ikke tilbage på træerne. Man vil kunne se det i nogle måneder, men det gror hurtigt til igen.

Penge, fugle, tid... Vejdirektoratet får ganske ofte klager over, at beskæringen sker for voldsomt, og der er en løbende dialog om, hvorvidt beskæringen kan forbedres – enten tidspunktet eller metoden. - Der er mange hensyn at tage. Der er for eksempel fuglelivet, når vi skal beskære, og hvis man selv har en have med en bøgehæk, ved man godt, at den med års mellemrum skal skæres hårdt tilbage. Så går der nogle måneder, inden den er pæn igen, siger Kim Jansen og tilføjer, at det er normal procedure i Vejdirektoratet, at der føres tilsyn med de opgaver, der er udliciteret – men også at entreprenørerne har en vis fleksibilitet til at få finpudset beskæringer af vejtræer.