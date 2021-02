Se billedserie I den oprindelige lokalplan står, at cirklens byggeri skal være variationer over denne skitse. Men sådan bliver det slet ikke, hvilket de næste billeder viser.

Billeder: Arkitekturen ændrede sig, da liebhaveri blev til 9,31 procent i afkast

Arkitekturen er markant ændret for Sølyst Strandpark-bebyggelsen. Er det lovligt? Ja, lyder svaret. Er det pænt? To politikere glider af på spørgsmålet.

Fredensborg - 04. februar 2021 kl. 05:44 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Forleden kom der en ny skitse på de sociale medier, der viser en bebyggelse med seks boliger i stedet for forvalterboligen, der bliver revet ned. Murværket fremstod ganske hvidt, nærmest kridhvidt, og facaderne ser helt anderledes ud end på den første fase af Sølyst Strandpark, der blev opført i slutningen af 00'erne.

Det kan man se på en illustration i den oprindelige lokalplan. Facaderne fremstod varierede med fremskudte vinduespartier beklædt med zink. Nu bliver de mere monotone med firkantede vinduer og at dømme efter skitsetegningerne også meget hvide. Uha, det fik en del knubbede ord med på vejen på de sociale medier, blandt andet fra Sune Hybert, der netop har meldt sig som byrådskandidat for SF.

Han mener, at arkitekturen minder om 1970'ernes kedelige byggerier med små vinduespartier på 1. sal.

Og det kan da også undre, hvordan et byggeri kan gå fra planerne om »variationer over det viste tema med en muret huskrop opdelt af tilbagetrukne murpartier og let fremspringende zinkindklædte glaspartier« til det byggeri, der opføres nu.

Hvor det tidligere var ejerboliger, opføres bebyggelsen nu som investeringsbyggeri med 61 lejeboliger og et varslet afkast på 9,31 procent.

Nej til smagsdommeri Den fremhævede tekst er fra lokalplanen fra 2006, og illustrationen ses på denne side øverst til venstre. Til højre bygherrens illustration af, hvordan det kommer til at se ud.

Hvad siger politikerne? Der er wen vedtaget arkitekturpolitik i kommunen, som Radikale Venstre blandt andet har været varme fortalere for. Udvalgsformand Lars Simonsen (R):

- Der er ikke givet dispensationer til byggeriet, og det overholder lokalplanen. Jeg synes, at det er svært at kommentere på arkitekturen, før det er færdigbygget, siger han og tilføjer, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er opmærksom på kritikken af den planlagte støjmur ud til Gl. Strandvej, og han som udvalgsformand vil vente med at kommentere på den del, indtil høringsperioden er overstået.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen sender spørgsmålet om arkitekturens lovlighed videre til forvaltningen og ønsker ikke at kommentere på, hvorvidt det er god arkitektur eller ej - det ender hurtigt i smagsdommeri, vurderer han.

Det efterlader et spørgsmål: Er det lovligt at gå fra »variationer over det viste tema« til det byggeri, der opføres nu? Forvaltningens svar er ja.

Paragraf uden variation Den gamle lokalplan fra 2006 blev revideret i 2018, hvor byggefelterne til erhvervslejemål blev konverteret til boligformål, fordi der næppe er grundlag for erhvervslejemål. Da der var tale om en såkaldt C-lokalplan, blev ændringerne efter en høringsperiode godkendt af forvaltningen uden udvalgsbehandling, og derfor er høringssvarene ikke offentligt tilgængelige.

Men lokalplanens oprindelige paragraf 8.4 blev ikke ændret, og den lyder: »Bebyggelsens facader skal fremtræde overvejende i lyse teglsten, glas og træ, og i mindre omfang zinkbeklædning. Bebyggelsens farveholdning skal tilpasses kystlandskabets dæmpede farver.«

Svaret fra rådhuset er, at det nye byggeri overholder lokalplanen, eftersom der bruges lyse teglsten. Murene opføres med Strøjer tegl, B542 Laika, der på producentens hjemmeside fremstår mere beige, mere lysgule i farverne, end på de skitser, som investoren benytter til at sælge projektet til investorer.

At den oprindelige intention var en cirkel med »variationer over det viste tema« er ikke indskrevet som en paragraf i lokalplan og dermed alene udtryk for daværende ejers ønske. Og det er moralen, hvis nogle skulle nogle have den opfattelse, at Sølyst Strandpark-bebyggelsen bliver monoton i sit arkitektoniske udtryk. Alle de intentioner i skitserne, der ikke er penslet ud i paragrafferne, tæller ikke, når en lokalplan er vedtaget, dagen er omme og solen igen stiger op i øst.

De 61 boliger i den afsluttende etape opføres som et investeringsprojekt, der lover investorerne et gennemsnitligt årligt afkast over 10 år på 9,31 procent årligt. Boligerne skal udlejes.

