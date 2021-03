Tre personer forsøgte mandag aften at flygte fra politiet. Arkivfoto.

Biljagt: Tre personer flygtede fra politiet

Fredensborg - 23. marts 2021 kl. 11:56 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Tre personer forsøgte mandag aften at flygte fra politiet, da en patrulje fra Nordsjællands Politi ville snakke med dem.

Det skete klokken 21.25 på Circle K i Kokkedal, hvorefter patruljen jagtede de tre personer i bilen, der kørte mod Usserød Kongevej.

Under 'eftersættelsen' som det hedder på politisprog, blev der kastet en mindre genstand ud af personbilens vindue, hvorefter det lykkedes for politiet at standse personbilen.

Her viste det sig, at en af de tre i bilen, en 22-årig mand fra Nyborg, havde opholdsforbud for området, og han blev derfor sigtet for at have overtrådt dette.

Det viste sig også, at det, der blev kastet ud af vinduet, var en mindre mængde hash, og en 28-årig mand fra Kokkedal, der også havde siddet i bilen, blev sigtet for at have været i besiddelse af det.