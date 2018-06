Uno-X-tanken ligger ved Føtex. Politiet mener, at den 35-årige mand havde en promille på over 2,5.

Artiklen: Bilist var for fuld til at tanke på Uno-X

Bilist var for fuld til at tanke på Uno-X

En 35-årig mand var så beruset, at han søndag morgen ved 9.20-tiden ikke kunne finde ud af at tanke sin bil ved Uno-X tanken ved Føtex i Kokkedal.

Derfor bad han om hjælp fra andre bilister. De tilkaldte politiet i stedet for at hjælpe, og da politiet bad den 35-årige om at puste i alkoholmeteret, blev den blæst et stykke over en promille på 2,5. En blodprøve skal nu dokumentere, hvor fuld den 35-årige mand egentlig var.