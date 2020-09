Nordsjællands Politi har sigtet en 30-årig mand for at køre bil på Helsingørmotorvejen ved Humlebæk lørdag aften, selv om han ikke må køre bil igen før 2024. Foto: Lars Sandager Ramlow

Bilist uden kørekort taget på motorvej

En 30-årig mandlig bilist fra Ballerup blev lørdag aften sigtet for at køre bil uden at have ret til det på Helsingørmotorvejen ved Humlebæk, skriver Frederiksborg Amts Avis.