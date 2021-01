I retten fortalte bilisten, at han ikke var opmærksom på overtrædelsen, fremgår det af dombogen. Foto: Sarah Marie Winther Foto: Sarah Marie Winther

Bilist havde under et sekund til at reagere

En 39-årig mand fortalte i retten, at han slet ikke tænkte over, at han med 120 kilometer i timen kørte tæt på bilen foran.

Fredensborg - 11. januar 2021 kl. 07:07 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

0,36 sekunder. Så lang tid havde den 39-årige bilist til at reagere, hvis bilen foran pludselig var begyndt at bremse. Men det gjorde bilen heldigvis ikke ved 17-tiden den 28. februar sidste år, og derfor skete der ikke andet, end at den 39-årige blev stoppet af en patruljevogn på Helsingørmotorvejen nær Nivå. Betjentene havde fulgt den 39-åriges kørsel over en strækning på 560 meter og videodokumenteret kørslen.

