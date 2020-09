For fire uger siden satte politikerne spaden i jorden, og derefter gik gravemaskinerne for alvor i gang. Efter fredagens voldsomme regn lignede byggepladsen et udendørs svømmebad med særdeles plumret vand, men bare rolig... Foto: Allan Nørregaard

Bil fik bule og byggehul blev oversvømmet

Vittige borgere begyndte at snakke om, hvorvidt den nye svømmehal skulle bygges i Kokkedal - og ikke Nivå. Fra rådhuset lyder dog, at vippen ikke nåede at blive monteret, inden vandet igen var væk. De store mængder vand gav kun en udfordring fredag, og det var ikke nødvendigt at pumpe vandet væk.