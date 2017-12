I fredningen mellem Nivå og Kokkedal undlader kommunen at sætte skilte op i erkendelse af, at det næppe vil virke. De røde områder inden for de blå striber er den kommunalt ejede del af fredningen, hvor man gerne må gå med hunden løs.

Bidske hunde jager cyklister i fredet areal

Fredensborg - 11. december 2017 kl. 05:38 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere klager over løse hunde, der bider, gør og angriber i et fredet område mellem Nivå og Kokkedal. Skilte hjælpe ikke, vurderer politiker. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For en del borgere er der ingen fred på marker og stier i Usserød og Nivå ådale-fredningen. Løse hunde skaber jævnlig problemer, og en borger har for nylig klaget til kommunen over, at hans hustru og hund er blevet bidt af løse hunde.

En anden borger fortæller, at han og andre cyklister oplever, hvordan løse hunde gør ad dem og angriber dem, når de dagligt cykler gennem fredningen fra Nivå til Kokkedal Station.

For kommunen er det svært at sætte ind, fordi loven giver hundeejerne en ret til at have løse hunde på fredede arealer, der ikke er privatejede. Hundene skal blot være under kontrol. Derfor vil et forbud mod løse hunde være ulovligt.

- Vi kunne godt sætte skilte op med en påmindelse om, at hunde skal være under kontrol, men vores erfaringer er, at det ikke virker. Min vurdering er, at de allerfleste hundeejere har deres hunde under kontrol. De andre hundeejere når vi alligevel ikke ved at sætte skilte op, siger Lars Simonsen (R), formand for Plan,- Miljø- og Klimaudvalget.

I praksis er det politiet, der skal uddele bøder, hvis hundene ikke er under kontrol, men det er aldrig sket i de fredede område. Denne sommer deltog Fredensborg Kommune i en kampagne under Friluftsrådet, hvor hundeejere med et glimt i øjet blev mindet om, at de skal have styr på deres løse hunde. To gange blev der sat 25 skilte op på de fredede arealer, og de blev stort set alle fjernet i løbet af ganske få dage, sandsynligvis af hundeejere.

Reaktionen overrasker slet ikke Astrid Bjørg Mortensen, kommunikationschef i Friluftsrådet.

- Vi er slet ikke ude på at kæmpe mod nogle, men har med støtte fra Kennelklubben og Danmarks Jægerforbund opfordret til, at vi viser hensyn til hinanden, når vi er ude i naturen. Men vi ved, at det hurtigt kan give en ophedet debat, når emnet er løse hunde, siger Astrid Bjørg Mortensen og fortæller, at kampagnen netop er blevet evalueret.

23 procent vurderer, at kampagnen har gjort en positiv forskel, mens 19 procent vurderer, at kampagnen har ført til flere konflikter mellem hundeejere og folk uden hunde.